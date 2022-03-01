В Госдуме предложили запретить занимать госдолжности несогласным с операцией на Украине

Несогласным с решениями российских властей относительно специальной операции на Украине следует запретить работать на государственных должностях. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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По словам депутата, некоторые сотрудники госструктур и госкорпораций позволяют себе лозунги, в которых слышно «предательство», пишет «Свободная пресса». Парламентарий считает, что решения верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина, не должны оспариваться, отмечает Газета.ру.

«Таким "несогласным" нужно запретить работать на всех государственных должностях. Раз и навсегда, каждому преподать урок: если решение верховного главнокомандующего принято — ни шагу назад», — цитирует Хамзаева РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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