В Госдуме предложили запретить занимать госдолжности несогласным с операцией на Украине
Несогласным с решениями российских властей относительно специальной операции на Украине следует запретить работать на государственных должностях. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
По словам депутата, некоторые сотрудники госструктур и госкорпораций позволяют себе лозунги, в которых слышно «предательство», пишет «Свободная пресса». Парламентарий считает, что решения верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина, не должны оспариваться, отмечает Газета.ру.
«Таким "несогласным" нужно запретить работать на всех государственных должностях. Раз и навсегда, каждому преподать урок: если решение верховного главнокомандующего принято — ни шагу назад», — цитирует Хамзаева РИА Новости.
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