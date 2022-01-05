Володин пообещал как можно скорее ввести пожизненный срок для педофилов
Госдума сделает все, чтобы уже в январе принять законопроект о пожизненном заключении для педофилов. Об этом написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Думы упомянул об убийстве пятилетней девочки в Костроме, один из задержанных по этому делу был педофилом-рецидивистом.
«Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — подчеркнул Володин.
По словам политика, необходимо совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) проработать вопрос об отбывании педофилами-рецидивистами наказания в наиболее жестких условиях.
«Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях - на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом», — считает Володин.
В декабре Госдума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий пожизненное заключение для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних.
Кроме того, в Думу планируется внести законопроект о принудительной химической кастрации педофилов.
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