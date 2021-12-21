Госдума в I чтении приняла проект о пожизенном наказании педофилов-рецедивистов
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов, которые уже были судимы за изнасилование несовершеннолетних.
Согласно законопроекту, пожизненное заключение грозит педофилам-рецидивистам и злоумышленникам, изнасиловавшим двух или более детей до 18 лет.
Также проект предлагает установить максимальное наказание за изнасилование изнасилования и действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних.
Законопроект о внесении изменений в статью 131 УК РФ, ужесточающий наказание за изнасилование детей был внесен в Госдуму в сентябре.
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