Госдума в I чтении приняла проект о пожизенном наказании педофилов-рецедивистов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов, которые уже были судимы за изнасилование несовершеннолетних.

Согласно законопроекту, пожизненное заключение грозит педофилам-рецидивистам и злоумышленникам, изнасиловавшим двух или более детей до 18 лет.

Бывший глава СПЧ выступил против принудительной кастрации педофилов

Также проект предлагает установить максимальное наказание за изнасилование изнасилования и действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних.

Законопроект о внесении изменений в статью 131 УК РФ, ужесточающий наказание за изнасилование детей был внесен в Госдуму в сентябре.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПедофилыГосдума
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