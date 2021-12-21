Госдума в I чтении приняла проект о пожизенном наказании педофилов-рецедивистов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов, которые уже были судимы за изнасилование несовершеннолетних.

Согласно законопроекту, пожизненное заключение грозит педофилам-рецидивистам и злоумышленникам, изнасиловавшим двух или более детей до 18 лет.