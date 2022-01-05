В Костроме задержали возможных убийц пятилетней девочки
В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве 5-летней девочки, сообщает ТАСС.
По данным следствия, 4 января ребенок вышел на улицу Северной Правды на прогулку, откуда девочку забрали двое мужчин. Подозреваемых удалось задержать. Они признались в убийстве ребенка.
Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города. Инициировано уголовное дело. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Дубне было найдено тело 11-летнего мальчика. Прокуратура уже начала проверку по факту смерти ребенка.
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