В Костроме задержали возможных убийц пятилетней девочки

В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве 5-летней девочки, сообщает ТАСС.

По данным следствия, 4 января ребенок вышел на улицу Северной Правды на прогулку, откуда девочку забрали двое мужчин. Подозреваемых удалось задержать. Они признались в убийстве ребенка.

Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города. Инициировано уголовное дело. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Дубне было найдено тело 11-летнего мальчика. Прокуратура уже начала проверку по факту смерти ребенка.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ДетиУбийство
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