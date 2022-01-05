В Костроме задержали возможных убийц пятилетней девочки

По данным следствия, 4 января ребенок вышел на улицу Северной Правды на прогулку, откуда девочку забрали двое мужчин. Подозреваемых удалось задержать. Они признались в убийстве ребенка.

Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города. Инициировано уголовное дело. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Дубне было найдено тело 11-летнего мальчика. Прокуратура уже начала проверку по факту смерти ребенка.

