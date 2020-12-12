Водолазкин: У россиян развивается персональная ответственность

Психолог Елена Пояркова назвала полезные привычки, которые появились у граждан во время пандемии. Россияне стали дольше спать по утрам, больше гулять и регулярно мыть руки. Также значительно сократилось число тех, кто «болеет на ногах», пишет ТАСС.

Писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН отметил, что развитие этих привычек говорит о повышения персональной ответственности среди граждан.