Водолазкин: У россиян развивается персональная ответственность

Писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН согласился с появлением полезных привычек у россиян из-за пандемии.

Психолог Елена Пояркова назвала полезные привычки, которые появились у граждан во время пандемии. Россияне стали дольше спать по утрам, больше гулять и регулярно мыть руки. Также значительно сократилось число тех, кто «болеет на ногах», пишет ТАСС.

Писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН отметил, что развитие этих привычек говорит о повышения персональной ответственности среди граждан.

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«Мне кажется, это прямое свидетельство повышения персональной ответственности каждого человека, это то, чего нам катастрофически не хватает. И то, что мы стали спать больше по утрам, меня лично это очень устраивает, я люблю поспать и встаю довольно поздно. Гуляние – это прекрасный род занятий, позволяет думать. Насчет мытья рук комментарии излишни», – сказал он.

В свою очередь, художник Андрей Бильжо в интервью НСН раскритиковал психолога, отметив, что нельзя говорить о положительных приобретенных привычках, не перечислив отрицательные.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Андрей БильжоКоронавирусПандемия
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