Бильжо назвал вредные привычки, появившиеся во время пандемии
Художник, врач по образованию Андрей Бильжо в интервью НСН поспорил с психологом о пользе коронавируса для образа жизни россиян.
Художник, врач по образованию Андрей Бильжо в интервью НСН перечислил вредные привычки, которые приобрели россияне почти за год пандемии.
«Россияне стали дольше спать, залеживаться в постели, россияне страдают депрессиями, суицидальными мыслями, они стали больше выпивать и ругаться со своими близкими, потому что они находятся в замкнутом пространстве. Граждане разучились общаться, разучились обнимать друг друга, что очень важно, потому что тактильные ощущения одни из самых важных в жизни человека», – сказал он.
Ранее психолог Елена Пояркова назвала полезные привычки, которые появились у россиян. По ее мнению, граждане стали больше гулять и регулярно мыть руки, а также значительно сократилось число тех, кто «болеет на ногах», пишет ТАСС.
Также Бильжо в эфире НСН отметил, что после выхода на пенсию у россиян нет возможности не работать. Согласно опросу ВЦИОМ, 22% респондентов планируют продолжать трудиться и после выхода на пенсию.
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