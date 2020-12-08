Бильжо назвал вредные привычки, появившиеся во время пандемии

Художник, врач по образованию Андрей Бильжо в интервью НСН поспорил с психологом о пользе коронавируса для образа жизни россиян.

Художник, врач по образованию Андрей Бильжо в интервью НСН перечислил вредные привычки, которые приобрели россияне почти за год пандемии.

«Россияне стали дольше спать, залеживаться в постели, россияне страдают депрессиями, суицидальными мыслями, они стали больше выпивать и ругаться со своими близкими, потому что они находятся в замкнутом пространстве. Граждане разучились общаться, разучились обнимать друг друга, что очень важно, потому что тактильные ощущения одни из самых важных в жизни человека», – сказал он.

Кортнев посоветовал депутатам обратиться к психологам

Ранее психолог Елена Пояркова назвала полезные привычки, которые появились у россиян. По ее мнению, граждане стали больше гулять и регулярно мыть руки, а также значительно сократилось число тех, кто «болеет на ногах», пишет ТАСС.

Также Бильжо в эфире НСН отметил, что после выхода на пенсию у россиян нет возможности не работать. Согласно опросу ВЦИОМ, 22% респондентов планируют продолжать трудиться и после выхода на пенсию.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПандемияАндрей Бильжо
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры