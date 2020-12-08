Бильжо назвал вредные привычки, появившиеся во время пандемии

Художник, врач по образованию Андрей Бильжо в интервью НСН перечислил вредные привычки, которые приобрели россияне почти за год пандемии.

«Россияне стали дольше спать, залеживаться в постели, россияне страдают депрессиями, суицидальными мыслями, они стали больше выпивать и ругаться со своими близкими, потому что они находятся в замкнутом пространстве. Граждане разучились общаться, разучились обнимать друг друга, что очень важно, потому что тактильные ощущения одни из самых важных в жизни человека», – сказал он.