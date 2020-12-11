Водолазкин: Спрос на книги по саморазвитию говорит об оптимизме россиян

Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Психолог назвала полезные привычки, появившиеся во время пандемии

Психолог Елена Пояркова назвала полезные привычки, которые появились у граждан во время пандемии. Россияне стали дольше спать по утрам, больше гулять и регулярно мыть руки. Также значительно сократилось число тех, кто «болеет на ногах», пишет ТАСС.

Евгений Водолазкин: «Мне кажется, это прямое свидетельство повышения персональной ответственности каждого человека, это то, чего нам катастрофически не хватает. И то, что мы стали спать больше по утрам, меня лично это очень устраивает, я люблю поспать и встаю довольно поздно. Гуляние – это прекрасный род занятий, позволяет думать. Насчет мытья рук комментарии излишни», – отметил в эфире НСН Евгений Водолазкин.

2

Россияне увлеклись книгами по психологии и саморазвитию

Самыми популярными аудио и электронными книгами в этом году среди российских читателей стали книги по психологии и саморазвитию, сообщает сервис Storytel. При этом спрос на аудиокниги вырос на 35% по сравнению с прошлым годом.

Евгений Водолазкин: «То, что книги по психологии и саморазвитию пользуются таким спросом, на мой взгляд, хороший знак, так как это работа с прицелом на какое-то улучшение жизни. Потому что саморазвитие – это оптимистическое настроение, прежде всего, у людей. И как бы ни сложилось будущее, а будущее складывается по-разному, приходя в виде настоящего, так вот взгляд, устремленный туда и работа ради настоящего – это важно», – подчеркнул он для слушателей НСН.

3

Стали известны лауреаты национальной премии «Большая книга»

В Москве подвели итоги литературной премии «Большая книга». Писатель Александр Иличевский удостоился первой премии за роман «Чертеж Ньютона». На второй строчке оказался поэт Тимур Кибиров благодаря своему первому роману «Генерал и его семья». На третьем месте – Шамиль Идиатуллин с романом «Бывшая Ленина».

Евгений Водолазкин: «Лауреаты вполне достойные. Скажу, что меня еще порадовал выбор жюри в отношении приза в номинации «За вклад в литературу». Его в этом году получил бывший глава агентства Роспечати Михаил Сеславинский. Мне кажется, это очень точный и хороший приз. Сеславинский и книгоиздатель Владимир Григорьев сделали очень много для развития нашей индустрии. Многие из нас, я думаю, должны им поклониться», – прокомментировал он в интервью НСН.

4

«Лавр» покажут на сцене МХАТ

В МХАТ им. М. Горького премьера спектакля «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина.

Евгений Водолазкин: «Премьера состоится уже завтра 12 декабря, поэтому всех приглашаю, пользуясь случаем. Режиссёром-постановщиком выступил художественный руководитель театра Эдуард Бояков», – сказал в беседе с НСН Евгений Водолазкин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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