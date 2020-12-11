Водолазкин: Спрос на книги по саморазвитию говорит об оптимизме россиян
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Психолог назвала полезные привычки, появившиеся во время пандемии
Психолог Елена Пояркова назвала полезные привычки, которые появились у граждан во время пандемии. Россияне стали дольше спать по утрам, больше гулять и регулярно мыть руки. Также значительно сократилось число тех, кто «болеет на ногах», пишет ТАСС.
Евгений Водолазкин: «Мне кажется, это прямое свидетельство повышения персональной ответственности каждого человека, это то, чего нам катастрофически не хватает. И то, что мы стали спать больше по утрам, меня лично это очень устраивает, я люблю поспать и встаю довольно поздно. Гуляние – это прекрасный род занятий, позволяет думать. Насчет мытья рук комментарии излишни», – отметил в эфире НСН Евгений Водолазкин.
Россияне увлеклись книгами по психологии и саморазвитию
Самыми популярными аудио и электронными книгами в этом году среди российских читателей стали книги по психологии и саморазвитию, сообщает сервис Storytel. При этом спрос на аудиокниги вырос на 35% по сравнению с прошлым годом.
Евгений Водолазкин: «То, что книги по психологии и саморазвитию пользуются таким спросом, на мой взгляд, хороший знак, так как это работа с прицелом на какое-то улучшение жизни. Потому что саморазвитие – это оптимистическое настроение, прежде всего, у людей. И как бы ни сложилось будущее, а будущее складывается по-разному, приходя в виде настоящего, так вот взгляд, устремленный туда и работа ради настоящего – это важно», – подчеркнул он для слушателей НСН.
Стали известны лауреаты национальной премии «Большая книга»
В Москве подвели итоги литературной премии «Большая книга». Писатель Александр Иличевский удостоился первой премии за роман «Чертеж Ньютона». На второй строчке оказался поэт Тимур Кибиров благодаря своему первому роману «Генерал и его семья». На третьем месте – Шамиль Идиатуллин с романом «Бывшая Ленина».
Евгений Водолазкин: «Лауреаты вполне достойные. Скажу, что меня еще порадовал выбор жюри в отношении приза в номинации «За вклад в литературу». Его в этом году получил бывший глава агентства Роспечати Михаил Сеславинский. Мне кажется, это очень точный и хороший приз. Сеславинский и книгоиздатель Владимир Григорьев сделали очень много для развития нашей индустрии. Многие из нас, я думаю, должны им поклониться», – прокомментировал он в интервью НСН.
«Лавр» покажут на сцене МХАТ
В МХАТ им. М. Горького премьера спектакля «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина.
Евгений Водолазкин: «Премьера состоится уже завтра 12 декабря, поэтому всех приглашаю, пользуясь случаем. Режиссёром-постановщиком выступил художественный руководитель театра Эдуард Бояков», – сказал в беседе с НСН Евгений Водолазкин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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