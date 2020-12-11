Водолазкин: Спрос на книги по саморазвитию говорит об оптимизме россиян

Евгений Водолазкин: «То, что книги по психологии и саморазвитию пользуются таким спросом, на мой взгляд, хороший знак, так как это работа с прицелом на какое-то улучшение жизни. Потому что саморазвитие – это оптимистическое настроение, прежде всего, у людей. И как бы ни сложилось будущее, а будущее складывается по-разному, приходя в виде настоящего, так вот взгляд, устремленный туда и работа ради настоящего – это важно», – подчеркнул он для слушателей НСН.

