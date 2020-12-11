Кучеренко посоветовал правильно жениться, чтобы выжить в пандемию

Максим Кучеренко: «Я, как музыкант, отношусь к пострадавшей сфере от пандемии, поскольку занятость и прибыль наша тоже значительно сократилась. Но ничего, у меня жена стоматолог, как-нибудь протянем. Женитесь, ребята, на правильных девушках и не ругайтесь с ними, потому что придет пандемия, и тогда вам придется ценить то, что есть», – посоветовал, улыбаясь, он в эфире НСН.

