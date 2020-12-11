Кучеренко посоветовал правильно жениться, чтобы выжить в пандемию
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Питерские бары борются с закрытием на праздники
В Санкт-Петербурге в начале текущей недели появилась «Карта сопротивления». В ней были указаны бары, которые отказываются закрыться в праздники. Позже губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности смягчить коронавирусные ограничения, если ситуация с COVID-19 улучшится и число заразившихся начнет снижаться, после чего «Карта сопротивления» закрылась.
Максим Кучеренко: «Респект и уважение петербургским администраторам, владельцам заведений. Я обожаю бары в Северной столице. Для меня существует личная карта ночного Петербурга. Не то, чтобы я такой опасный путешественник, просто мне очень нравится улица Рубинштейна и все заведения, которые на ней находятся. Будем держаться, друзья», – отметил в беседе с НСН Максим Кучеренко.
Убытки киноиндустрии оценили в 23 млрд рублей
Согласно предварительным подсчетам, российская киноиндустрия потеряет в этом году почти 23 миллиарда рублей, заявил замглавы Минкульта Максим Ксензов.
Максим Кучеренко: «Я, как музыкант, отношусь к пострадавшей сфере от пандемии, поскольку занятость и прибыль наша тоже значительно сократилась. Но ничего, у меня жена стоматолог, как-нибудь протянем. Женитесь, ребята, на правильных девушках и не ругайтесь с ними, потому что придет пандемия, и тогда вам придется ценить то, что есть», – посоветовал, улыбаясь, он в эфире НСН.
Депутаты предложили открывать ясли-сады при университетах
Сады-ясли предложили открывать для детей студентов при российских высших учебных заведениях. С такой инициативой обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову депутат Госдумы Иван Сухарев.
Максим Кучеренко: «Очень элегантная и социальная мера, которую сейчас должен за хвост схватить какой-нибудь модный депутат и протащить до конца, дать жару и пиару. Поскольку сама инициатива очень вкусно звучит, мера передовая и европейская. Больше бы таких новостей», – сказал он НСН.
Новогодний концерт группы «Ундервуд»
20 декабря состоится новогодний концерт коллектива «Ундервуд» под названием «От салата до салюта».
Максим Кучеренко: «Мы вас ждем. Во-первых, потому что у всех уже праздничное настроение. Во-вторых, группе «Ундервуд» исполнилось-таки 25 лет. Большой концерт по этому поводу мы перенесли на весну, но сейчас нам ничто не мешает выпить за музыку и еще раз поздравить музыкантов с состоявшимся юбилеем», – пригласил Максим Кучеренко слушателей НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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