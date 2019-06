Во всём виноваты родители. Семейный психолог раскрыла причины неудач в личной жизни

Канадские психологи выяснили причины неудач в личной жизни людей. В ходе девятилетнего исследования, в котором приняли участие 332 человека, специалисты установили, что люди выбирают новых возлюбленных, которые по характеру напоминают им бывших партнеров. Такие выводы опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выводы канадских психологов разочаровали семейного психолога Светлану Бояринову, которая в эфире НСН уличила зарубежных коллег в «неглубоких» исследованиях с недостаточным количеством участников. По её словам, выбор партнёра обусловлен совсем не предыдущими пассиями.

«Дело не в том, какой был бывший партнер, какой будет будущий. Дело в том, какие были родители. Наши либидо и наши внутренние контуры формируются еще в детстве. В отношениях с родителями мы получаем опыт, что есть любовь. И если маленького ребенка били, ругали, унижали, у него на подкорку записывается, что это и есть любовь. Это и есть оптимальный вариант отношений, потому что для ребенка родители – это истина в последней инстанции. Даже если человек позднее в зрелом возрасте понимает, что определенное поведение ему непонятно, при выборе партнера такое поведение вызывает в нем реакцию. Это знакомо, это понятно, это привычно, и на это реагирует либидо, возникает химия», — пояснила семейный психолог.