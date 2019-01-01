Во всём виноваты родители. Семейный психолог раскрыла причины неудач в личной жизни
Светлана Бояринова в эфире НСН поспорила с выводами канадских психологов о том, что люди выбирают себе партнеров похожих на бывших.
Канадские психологи выяснили причины неудач в личной жизни людей. В ходе девятилетнего исследования, в котором приняли участие 332 человека, специалисты установили, что люди выбирают новых возлюбленных, которые по характеру напоминают им бывших партнеров. Такие выводы опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Выводы канадских психологов разочаровали семейного психолога Светлану Бояринову, которая в эфире НСН уличила зарубежных коллег в «неглубоких» исследованиях с недостаточным количеством участников. По её словам, выбор партнёра обусловлен совсем не предыдущими пассиями.
«Дело не в том, какой был бывший партнер, какой будет будущий. Дело в том, какие были родители. Наши либидо и наши внутренние контуры формируются еще в детстве. В отношениях с родителями мы получаем опыт, что есть любовь. И если маленького ребенка били, ругали, унижали, у него на подкорку записывается, что это и есть любовь. Это и есть оптимальный вариант отношений, потому что для ребенка родители – это истина в последней инстанции. Даже если человек позднее в зрелом возрасте понимает, что определенное поведение ему непонятно, при выборе партнера такое поведение вызывает в нем реакцию. Это знакомо, это понятно, это привычно, и на это реагирует либидо, возникает химия», — пояснила семейный психолог.
Собеседник НСН добавила, что даже в отношениях с неприятными партнёрами есть некие компенсаторные механизмы, которые и привлекают людей. Такая реакция тоже зарождается в детстве, утверждает Светлана Бояринова.
«Например, ребенка унижали, ругали, он плакал, вымаливал прощения, и наконец, ему мама говорит: “Ну ладно, иди сюда, обниму тебя, так уж и быть, снова люблю тебя, снова у тебя есть мама”. Ребенок в этот момент получал какую-то радость, удовольствие, что он нужен, что его любят, что все хорошо. И стадия влюбленности в партнерстве и даёт это ощущение. Но потом по мере того, как люди привыкают друг к другу и все больше и больше расслабляются, начинают раскручиваться и другие более разрушительные модели поведения. И там уже становится больно, но человек уже “вляпался” в любовь и верит, что это его судьба. Поэтому мы выбираем партнера, все-таки опираясь на внутренний опыт отношений с родителями, а не на то, какой у нас бывший был. Бывший тоже был похож на наших родителей», — резюмировала психолог.
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