Психолог раскрыл секрет счастья

Заслуженный профессор кафедры психологии образования и педагогики МГУ Андрей Подольский в интервью НСН поставил под сомнение результаты исследования коллег и отметил, что экономическая ситуация для большинства россиян довольно сложная, а исследователи часто пользуются методологией XIX века в оценках эмоционального состояния граждан.

«Все зависит от того, как живет человек, чем живет человек, какие цели он перед собой ставит, какими ценностями управляем. Не обязательно жить в центре Москвы в пентхаусе, чтобы быть счастливым. Все может быть совсем наоборот. Но если предположить, что в провинции живут более счастливые люди, можно сказать, что в меньших городах чуть-чуть яснее и прозрачнее человеческие ценности и смыслы человеческой жизни. Если у человека, независимо от того, молод он или стар, есть движение в направлении этих принимаемых ценностей, оно даст возможность человеку ощущать правильность своей жизни. Быть счастливым», - заявил ученый.

Ранее практикующий семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН объяснила, почему не поверила в результаты исследований о счастливых супругах.



