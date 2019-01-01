Общество

В Канаде выяснили причину неудач в личной жизни

14 июня09:31

Канадские психологи выяснили причины неудач в личной жизни людей. Оказалось, что они выбирают новых возлюбленных, которые по характеру напоминают им бывших партнеров. Такие выводы психологов опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты заинтересовались вопросом, насколько часто люди, пережившие тяжелое расставание, руководствуются полученным опытом и стараются избежать ошибок.

В эксперименте, который проводился в течение девяти лет приняли участие 332 человека. Каждый из добровольцев ежегодно предоставлял информацию о своей личной жизни, а также давал описание своих избранников.

Психолог: Чем ниже уровень жизни, тем больше хамства

Проанализировав ответы, психологи пришли к выводу, что черты характера бывших партеров проявлялись и в новых избранниках.

Ранее канадские ученые создали универсальную донорскую кровь. Исследователи выявили кишечные бактерии, способные удалять «лишние» молекулы сахара из крови второй группы и преобразовывать ее в универсальную донорскую кровь.

Между тем, заведующий отделением переливания крови Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Алексей Купряшов заявил НСН, что в последние годы увеличилось количество молодых доноров.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Психологи