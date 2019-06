В Канаде выяснили причину неудач в личной жизни

Канадские психологи выяснили причины неудач в личной жизни людей. Оказалось, что они выбирают новых возлюбленных, которые по характеру напоминают им бывших партнеров. Такие выводы психологов опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты заинтересовались вопросом, насколько часто люди, пережившие тяжелое расставание, руководствуются полученным опытом и стараются избежать ошибок.

В эксперименте, который проводился в течение девяти лет приняли участие 332 человека. Каждый из добровольцев ежегодно предоставлял информацию о своей личной жизни, а также давал описание своих избранников.