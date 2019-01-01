В Канаде выяснили причину неудач в личной жизни
Канадские психологи выяснили причины неудач в личной жизни людей. Оказалось, что они выбирают новых возлюбленных, которые по характеру напоминают им бывших партнеров. Такие выводы психологов опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты заинтересовались вопросом, насколько часто люди, пережившие тяжелое расставание, руководствуются полученным опытом и стараются избежать ошибок.
В эксперименте, который проводился в течение девяти лет приняли участие 332 человека. Каждый из добровольцев ежегодно предоставлял информацию о своей личной жизни, а также давал описание своих избранников.
Проанализировав ответы, психологи пришли к выводу, что черты характера бывших партеров проявлялись и в новых избранниках.
Ранее канадские ученые создали универсальную донорскую кровь. Исследователи выявили кишечные бактерии, способные удалять «лишние» молекулы сахара из крови второй группы и преобразовывать ее в универсальную донорскую кровь.
Между тем, заведующий отделением переливания крови Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Алексей Купряшов заявил НСН, что в последние годы увеличилось количество молодых доноров.
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