Арбатова: Одиночество и бездетность — не такое уж безумное счастье для женщины
Писательница в эфире НСН опровергла тезисы британского профессора о женском счастье.
Самыми счастливыми людьми в обществе оказались незамужние и бездетные женщины. К такому выводу пришёл британский профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан, пишет The Guardian. По его мнению, от брака выигрывают только мужчины. Они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут. Женщины же, напротив, не получают от замужества никакой пользы: «им приходится со многим мириться, и они раньше умирают».
Культурный код счастья далеко не всегда соотносится с семейным положением и, более того, определяется в каждой стране по-своему, заметила в беседе с НСН писательница и общественный деятель Мария Арбатова.
«Профессор не открыл ничего нового. Мировая демографическая статистика подтверждает, что мужчина в браке живёт дольше. Безусловно, этот показатель связан с тем, что большинство браков пока ещё патриархальные. И женщина в них несёт двойную нагрузку, и только. А вопрос о том, кто счастлив, кто нет, решается другим способом, не с помощью такого мнения профессора навскидку. В каждой стране есть свой культурный код счастья, и не всегда коррелирует с браком то, попадает ли в них женщина или мужчина. Поэтому это мнение скорее популистское, хайповое», — заявила Арбатова.
Тем не менее, считает Арбатова, сегодня на Западе можно наблюдать ориентацию на одиночек, но утверждать, что все эти люди счастливы, было бы ошибочно. В целом же представление о счастье было и остаётся вопросом индивидуального восприятия.
«Да, действительно, Запад сейчас во многом становится пространством для одиночек. И оно оборудуется для одиночек. Я только что приехала из Финляндии, которая считает себя самой счастливой страной, притом уже второй год подряд занимает это место в мировом рейтинге, и я увидела толпы людей с мрачным, погружённым в себя взглядом! Да, с хорошей социалкой, с хорошей инфраструктурой. Но само представление о том, кто счастлив, кто нет, достаточно индивидуально. Я бы не стала аплодировать профессору на тему того, что одиночество — такое уж безумное счастье», — заключила писательница.
Кроме того, не стоит забывать о психологических травмах, которые часто толкают людей на путь одиночки. В конечном счёте, стоит признать, что люди созданы для жизни в паре, резюмировала собеседница НСН.
«Вопрос, заводить семью или быть одному — это из разряда: “Есть ли жизнь на Марсе?” Люди создают семью, потому что не могут друг без друга, и поэтому им хочется совместных детей. Если у человека есть огромный рюкзак психологических проблем за спиной, конечно, для него заблокирована эта возможность — жить с кем-то в симбиозе, рожать. Я не могу сказать, что эти люди счастливы. Потому что, что такое одинокий человек, который никому не нужен? Всё-таки мы задуманы как люди, которые живут вместе, с той семьёй, которая им удобна. Но один человек — это всё равно не семья, даже если он с кошечкой, собачкой и попугаем», — заметила Арбатова.
Добавим, в подкрепление своей точки зрения, профессор Долан привёл данные опроса ATUS, которые показали, что большинство людей говорят, что счастливы состоять в браке, если их супруг или супруга в момент опроса находятся рядом. При этом свободные от отношений респонденты реже признавались, что страдают, чем женатые, чьи партнёры в момент интервью не присутствовали.
Примечательно, что иной точки зрения на человеческое счастье придерживаются канадские учёные. Исследователи из Ванкуверской экономической школы опросили 370 тысяч человек и пришли к выводу, что супружество делает людей счастливее. Однако и это утверждение не стало аксиомой — в эфире НСН практикующий семейный психолог Светлана Бояринова поставила под сомнение результаты исследования и рассказала, каким индивидуальным может быть представление человека о счастье.
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