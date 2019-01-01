Арбатова: Одиночество и бездетность — не такое уж безумное счастье для женщины

«Профессор не открыл ничего нового. Мировая демографическая статистика подтверждает, что мужчина в браке живёт дольше. Безусловно, этот показатель связан с тем, что большинство браков пока ещё патриархальные. И женщина в них несёт двойную нагрузку, и только. А вопрос о том, кто счастлив, кто нет, решается другим способом, не с помощью такого мнения профессора навскидку. В каждой стране есть свой культурный код счастья, и не всегда коррелирует с браком то, попадает ли в них женщина или мужчина. Поэтому это мнение скорее популистское, хайповое», — заявила Арбатова.

Тем не менее, считает Арбатова, сегодня на Западе можно наблюдать ориентацию на одиночек, но утверждать, что все эти люди счастливы, было бы ошибочно. В целом же представление о счастье было и остаётся вопросом индивидуального восприятия.

«Да, действительно, Запад сейчас во многом становится пространством для одиночек. И оно оборудуется для одиночек. Я только что приехала из Финляндии, которая считает себя самой счастливой страной, притом уже второй год подряд занимает это место в мировом рейтинге, и я увидела толпы людей с мрачным, погружённым в себя взглядом! Да, с хорошей социалкой, с хорошей инфраструктурой. Но само представление о том, кто счастлив, кто нет, достаточно индивидуально. Я бы не стала аплодировать профессору на тему того, что одиночество — такое уж безумное счастье», — заключила писательница.

Кроме того, не стоит забывать о психологических травмах, которые часто толкают людей на путь одиночки. В конечном счёте, стоит признать, что люди созданы для жизни в паре, резюмировала собеседница НСН.