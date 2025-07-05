«Внутренняя переорганизация»: Гендиректор Дома моды Зайцева опровергла закрытие «Лаборатории»

Ранее сообщалось, что компания «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается спустя 23 года работы. По данным РИА Новости, со 2 июля она находится в процессе ликвидации. Однако Ромашкина опровергла информацию о закрытии организации.

«Очень забавная суета, потому что на ликвидацию юрлица подавал еще мой супруг, которого уже целый год нет в живых. Это отсталые, двусортные новости, которые в рутину Дома моды вносят моральный дисбаланс. Нелепые заголовки о деле Вячеслава Зайцева, которое погибает, обывателями воспринимаются так, будто закрывается Дом моды. Началась новая волна дезинформации, за которую, к сожалению, никто не ответит», - рассказала она.