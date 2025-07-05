«Внутренняя переорганизация»: Гендиректор Дома моды Зайцева опровергла закрытие «Лаборатории»
Екатерина Ромашкина в эфире НСН объяснила, почему было ликвидировано юрлицо «Лаборатории моды», добавив при этом, что компания в будущем планирует вернуться к проекту.
«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» не закрылась, а временно приостановила свою деятельность, мы оптимизируем ее внутренние процессы и скоро перенесем ее функции на основную площадку акционерного общества. Об этом в беседе с НСН заявила генеральный директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина.
Ранее сообщалось, что компания «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается спустя 23 года работы. По данным РИА Новости, со 2 июля она находится в процессе ликвидации. Однако Ромашкина опровергла информацию о закрытии организации.
«Очень забавная суета, потому что на ликвидацию юрлица подавал еще мой супруг, которого уже целый год нет в живых. Это отсталые, двусортные новости, которые в рутину Дома моды вносят моральный дисбаланс. Нелепые заголовки о деле Вячеслава Зайцева, которое погибает, обывателями воспринимаются так, будто закрывается Дом моды. Началась новая волна дезинформации, за которую, к сожалению, никто не ответит», - рассказала она.
При этом гендиректор Дома моды объяснила, почему в компании приняли решение о ликвидации юрлица «Лаборатории».
«"Лаборатория моды", которая является интересной и объемной частью Дома моды, в ковидное время была вынуждена встать на паузу из-за банальной невозможности посещения занятий. Важную составляющую в ее работе имело живое общение студентов с Вячеславом Михайловичем. Ему было очень важно общаться с ними вживую и показывать решения, работу с тканью тет-а-тет внутри аудитории. В силу того, что не хотелось продолжать проект "Лаборатория" без Вячеслава Михайловича, моральных сил на это не было, было принято решение пока ликвидировать это юридическое лицо, чтобы не обременять компанию лишними юридическими действиями. Что совершенно не противоречит нашей концепции о будущем возвращении к этому проекту», - уточнила она.
При этом Ромашкина сообщила, что функции «Лаборатории моды» скоро будут перенесены на основную площадку акционерного общества.
«Сейчас новое руководство со мной во главе гнет линию, которую взял мой супруг Егор Вячеславович (сын Вячеслава Зайцева умер 19 июня 2024 года – прим. НСН) по временной приостановке работы. Но это дает нам возможность преобразовать внутренние процессы, оптимизировать их. И в ближайшем будущем мы планируем перенести функции "Лаборатории моды" на основную площадку акционерного общества. До этого это было отдельное юрлицо. Я думаю, что это объединение в будущем поможет нам наладить управленческие процессы. По сути — это не глобальная приостановка, а внутренняя переорганизация, которая говорит нам, что мы готовимся к новому витку развития бренда и Дома моды», - заключила собеседница НСН.
«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» была открыта в июле 2002 года. Ее руководителем все это время являлся модельер Вячеслав Зайцев, а учредителем выступал «Московский дом Вячеслава Зайцева». Сам великий российский модельер ушел из жизни 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет, напоминает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее основатель международной дизайн-лаборатории «Twenty Five» Дмитрий Яковлевский, организовывавший в России показы популярных модных брендов, в разговоре со спецкором НСН на полях ПМЭФ отметил, что современные организаторы мероприятий в стране почти не используют креатив для создания проектов, а делают их «для галочки».
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