К теме «Красного Диора»: В Доме моды Зайцева рассказали о будущей коллекции

В минувшее воскресенье Дом моды Вячеслава Зайцева представил в рамках Московской недели моды, которая проходит в ЦВЗ «Манеж» c 13 по 18 марта, коллекцию «Вечность», посвященную памяти своего основателя. На моделях можно было увидеть архивные работы в черно-серых цветах из шерсти, льна и костюмной ткани, некоторые из них Вячеслав Зайцев создавал лично. Ромашкина отметила, что в дальнейшем Дом моды также планирует обращаться к архивным эскизам, эти идеи будут переработаны и воплощены в новой коллекции.

«Планы на будущее грандиозные, мы уже начали работать с огромной архивной базой эскизов Вячеслава Михайловича и Егора, вычленяем оттуда интересные на наш взгляд модели и, немного осовременив, пускаем в производство, чтобы потом выставить в нашем салоне на первом этаже Дома моды. Очень хочется обновить, усилить острыми современными вещами наш ассортимент. Думаю, рано или поздно мы придем к тому, что у нас из этого ассортимента родится новая коллекция, возможно, она будет выполнена, если не тотально, то в большей степени в красном цвете, чтобы подчеркнуть тему "Красного Диора" (так Зайцева называли в зарубежной прессе - прим. НСН) и того наследия, которое Вячеслав Зайцев оставил в нашей модной истории», - пояснила она.