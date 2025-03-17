К теме «Красного Диора»: В Доме моды Зайцева рассказали о будущей коллекции
Генеральный директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина в эфире НСН сообщила, что бренд уделяет большое внимание работе с архивами, чтобы сохранить свое творческое наследие.
Генеральный директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина в разговоре с НСН отметила, что уже идет работа над новой коллекцией в красном цвете, которая будет вдохновлена эскизами известного кутюрье и его сына Егора.
В минувшее воскресенье Дом моды Вячеслава Зайцева представил в рамках Московской недели моды, которая проходит в ЦВЗ «Манеж» c 13 по 18 марта, коллекцию «Вечность», посвященную памяти своего основателя. На моделях можно было увидеть архивные работы в черно-серых цветах из шерсти, льна и костюмной ткани, некоторые из них Вячеслав Зайцев создавал лично. Ромашкина отметила, что в дальнейшем Дом моды также планирует обращаться к архивным эскизам, эти идеи будут переработаны и воплощены в новой коллекции.
«Планы на будущее грандиозные, мы уже начали работать с огромной архивной базой эскизов Вячеслава Михайловича и Егора, вычленяем оттуда интересные на наш взгляд модели и, немного осовременив, пускаем в производство, чтобы потом выставить в нашем салоне на первом этаже Дома моды. Очень хочется обновить, усилить острыми современными вещами наш ассортимент. Думаю, рано или поздно мы придем к тому, что у нас из этого ассортимента родится новая коллекция, возможно, она будет выполнена, если не тотально, то в большей степени в красном цвете, чтобы подчеркнуть тему "Красного Диора" (так Зайцева называли в зарубежной прессе - прим. НСН) и того наследия, которое Вячеслав Зайцев оставил в нашей модной истории», - пояснила она.
Собеседница НСН также заявила, что площадка Московской недели моды предоставляет дизайнерам все возможности, чтобы достойно представить коллекцию.
«Московская неделя моды старается идти максимально в ногу со временем, технологиями, перенимает много западного опыта. Приводит дизайнеров и зрителей в современные эстетичные залы без подиума с огромными мультимедийными экранами. Все это позволяет презентовать коллекции еще ярче, все в целом по картинке выглядит современным, интегрированным в общую мировую моду», - рассказала Ромашкина.
Ранее в интервью «Радиоточке НСН» она сообщила, что вопрос с долгами Дома моды Вячеслава Зайцева уже решен, на данный момент вся семья трудится, чтобы сохранить наследие кутюрье и его сына Егора.
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