Авангард и монохром: Дом моды Зайцева покажет ретроспективу на неделе моды в Москве

Как добавила собеседница НСН, зрителей ждут монохромные образы архивных творений известного дизайнера, при этом на подиуме представят вещи из нетипичных для Зайцева тканей.

«На подиуме будут представлены архивные работы Вячеслава Зайцева, некоторым из них более 30 лет, при этом они потрясающе выглядят в современности как по актуальности, так и по сохранности. Наши мастерицы экспериментального цеха очень заботятся об этих вещах, тщательно готовят их к каждому показу. В этот раз мы представим монохромную коллекцию в черно-серых цветах с небольшими вкраплениями бежевого и бордового. Будут разные оттенки серого — от светлого до глубокого, также очень простые фактуры — шерсть, лен, костюмная ткань. В представлении обывателя это достаточно нехарактерные материалы для маэстро, поскольку он больше работал со сложносочиненными тканями. Думаю, эта неожиданность позволит произвести еще более интересный эффект на зрителей и гостей Московской недели моды», - пояснила Ромашкина.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что в рамках Московской недели моды представит коллекцию осень-зима 2025-2026 под названием «Назад, вчера – Сегодня…Завтра…», на создание которой его вдохновили модные образы дореволюционной Россию и времен «Великого Гэтсби».

