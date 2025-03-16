Авангард и монохром: Дом моды Зайцева покажет ретроспективу на неделе моды в Москве
Некоторые вещи, которые Дом моды Вячеслава Зайцева представит на Московской неделе моды, дизайнер лично создал более 30 лет назад, сообщила НСН Екатерина Ромашкина.
Генеральный директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина в интервью НСН рассказала, что авангардный показ бренда на Московской неделе моды откроет нетипичную сторону творчества именитого дизайнера.
Четвертая Московская неделя моды проходит в ЦВЗ «Манеж» c 13 по 18 марта. Свои коллекции представят более 180 брендов из 27 регионов России. Показ коллекции Дома моды Вячеслава Зайцева состоится 16 марта. Бренд представит на подиуме коллекцию «Вечность», посвященную памяти своего основателя. По словам Ромашкиной, некоторые вещи показа когда-то были созданы руками самого Зайцева.
«Я всегда вдохновляюсь творчеством самого маэстро, этот случай не исключение. Главная идея и философия данного показа — показать малоизвестную грань Вячеслава Михайловича Зайцева. Он больше был известен, как кутюрье, а на неделе моды мы покажем очень авангардную коллекцию из простых тканей. Вещи Вячеслава Зайцева словно пронизывают пространство и время, растворяются в нем и являются частью бесконечной истории нашей страны и ее модной индустрии, слово "Вечность" подчеркивает эту концепцию. Показ будет полностью ретроспективным, на подиуме покажем модели, созданные рукой самого маэстро. Будет очень много вещей с муляжным методом и плоским кроем, Вячеслав Михайлович делал это собственноручно», - заявила она.
Как добавила собеседница НСН, зрителей ждут монохромные образы архивных творений известного дизайнера, при этом на подиуме представят вещи из нетипичных для Зайцева тканей.
«На подиуме будут представлены архивные работы Вячеслава Зайцева, некоторым из них более 30 лет, при этом они потрясающе выглядят в современности как по актуальности, так и по сохранности. Наши мастерицы экспериментального цеха очень заботятся об этих вещах, тщательно готовят их к каждому показу. В этот раз мы представим монохромную коллекцию в черно-серых цветах с небольшими вкраплениями бежевого и бордового. Будут разные оттенки серого — от светлого до глубокого, также очень простые фактуры — шерсть, лен, костюмная ткань. В представлении обывателя это достаточно нехарактерные материалы для маэстро, поскольку он больше работал со сложносочиненными тканями. Думаю, эта неожиданность позволит произвести еще более интересный эффект на зрителей и гостей Московской недели моды», - пояснила Ромашкина.
Ранее дизайнер Игорь Гуляев в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что в рамках Московской недели моды представит коллекцию осень-зима 2025-2026 под названием «Назад, вчера – Сегодня…Завтра…», на создание которой его вдохновили модные образы дореволюционной Россию и времен «Великого Гэтсби».
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