Вменяемый Ефремов: Что грозит артисту, устроившему смертельное ДТП
Актеры и кинокритики в эфире НСН предположила, как сложится судьба актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, и фильмов с его участием.
Российский актер Михаил Ефремов по итогам судебно-психиатрической экспертизы признан вменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Согласно заключению экспертизы, Ефремов вменяемый, психических отклонений не имеет. Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики», - сообщил собеседник агентства.
Из-за смертельного ДТП, виновником которого стал российский актер Михаил Ефремов, началась общественная дискуссия. Так, телерадиоведущий Владимир Соловьев сразу после публикации видеообращения артиста, находящегося под домашним арестом, заявил, что не поверил в его раскаяние и назвал Ефремова «гражданином убийцей». Он также позднее раскритиковал заявление театра «Современник», в котором театральный коллектив просит «не впадать в крайность осуждения» актёра. Ряд артистов, напротив, поддерживают коллегу, которому грозит лишение свободы на срок до 12 лет, и призывают зрителям и пользователям «не судить» артиста.
В их числе актер театра и кино, музыкант Павел Майков. В эфире НСН он воспользовался шансом и обратился к хейтерам Михаила Ефремова.
«У меня есть шанс сказать о Мише Ефремове. Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же "ангелы". Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей. Если все хотят быть такими милосердными, православными, то не судите и не судимы будете, это раз. А кто без греха, пусть бросит камень, это два. Пускай они решают свою проблему сами. А если вы хотите как-то помочь, помогите деньгами», – поделился он со слушателями НСН.
На фоне скандала кинокритик Роман Григорьев предрек в России рост популярности фильмам с участием Михаила Ефремова. Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН согласился с коллегой, заявив, что Россия не Голливуд, где скандалистов вырезают из кинолент.
«Опыт Голливуда сейчас основан на политкорректности. На чем раньше было основано советское кино. Никто у нас не собирается снимать с экрана фильмы с участием Михаила Ефремова. А любой скандал способствует повышению популярности», - сказал он.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в центре Москвы. В результате погиб водитель службы доставки продуктов, 57-летний Сергей Захаров. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.
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