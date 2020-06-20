Вменяемый Ефремов: Что грозит артисту, устроившему смертельное ДТП

Из-за смертельного ДТП, виновником которого стал российский актер Михаил Ефремов, началась общественная дискуссия. Так, телерадиоведущий Владимир Соловьев сразу после публикации видеообращения артиста, находящегося под домашним арестом, заявил, что не поверил в его раскаяние и назвал Ефремова «гражданином убийцей». Он также позднее раскритиковал заявление театра «Современник», в котором театральный коллектив просит «не впадать в крайность осуждения» актёра. Ряд артистов, напротив, поддерживают коллегу, которому грозит лишение свободы на срок до 12 лет, и призывают зрителям и пользователям «не судить» артиста.

В их числе актер театра и кино, музыкант Павел Майков. В эфире НСН он воспользовался шансом и обратился к хейтерам Михаила Ефремова.

«У меня есть шанс сказать о Мише Ефремове. Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же "ангелы". Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей. Если все хотят быть такими милосердными, православными, то не судите и не судимы будете, это раз. А кто без греха, пусть бросит камень, это два. Пускай они решают свою проблему сами. А если вы хотите как-то помочь, помогите деньгами», – поделился он со слушателями НСН.

На фоне скандала кинокритик Роман Григорьев предрек в России рост популярности фильмам с участием Михаила Ефремова. Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН согласился с коллегой, заявив, что Россия не Голливуд, где скандалистов вырезают из кинолент.