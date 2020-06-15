Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Телеведущая и актриса Мария Шукшина раскритиковала родственников погибшего в ДТП с Ефремовым 57-летнего Сергея Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявила Шукшина, переживать потерю родного человека лучше в близком кругу, в церкви, а «не на глазах у всей страны». Телеведущая возмутилась тем, что семья заключила контракт на участие в съемках программы о ДТП, когда еще «тело не успело остыть».
Кроме того, актриса выразила недоумение реакцией родственников на видеообращение Михаила Ефремова с просьбой о прощении. "Как же можно не принять искреннее раскаяние?» - пишет Шукшина, отмечая, что Бог уже и так наказал артиста, оставив его в живых «с таким грузом».
Шукшина также призвала родственников Захарова принять раскаяние и деньги от Ефремова. Она подчеркнула, что это "не продажа его памяти и не освобождение от наказания Михаила".
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