Власти Татарстана назвали слова муфтия по Конституции «личным мнением»
Власти Татарстана не стали комментировать предложение закрепить в Конституции статус русского как языка «госудаствообразующего народа».
Накануне против этой поправки высказался муфтий республики Камиль Самигуллин.
По словам главы пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, «это личное мнение муфтия республики», сообщает «Коммерсант».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. По его словам, внесение этого термина в основной закон никоим образом не ущемит права других коренных народов России.
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