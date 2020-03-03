В Татарстане высказались против «главного» народа в Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал одну из поправок президента РФ Владимира Путина в Конституцию. Ранее глава государства предложил закрепить в Основном документе статус русских – как государствообразующего народа.
Самигуллин заявил, что это может привести к «непоправимым последствиям». В тоже время муфтий отметил, что русские – титульная нация и самый многочисленный народ в России, однако в стране, напомнил он, проживают и другие народы, сообщает «БИЗНЕС Online».
В то же время митрополит Казанский и Татарстанский Феофан выступил в поддержку нормы о государствообразующем народе. По его словам, россиян за рубежом, даже если они по национальности евреи или татары, все равно называют русскими, отмечает Ura.ru.
Накануне стало известно, что Путин внес пакет поправок в Конституцию ко второму чтению соответствующего законопроекта, который Госдума, как ожидается, рассмотрит 10 марта.
Глава государства, в частности, предложил закрепить в Конституции статус русского народа как государствообразующего, а русского языка – как государственного.
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