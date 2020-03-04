Кремль ответил муфтию Татарстана на его критику нацвопроса в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, который предупредил об опасности закрепления в Конституции понятия «государствообразующий народ».
Песков заявил журналистам, что внесение этого термина в основной закон никоим образом не ущемит права других коренных народов России.
«Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России», - сказал Песков.
В Кремле также отметили, что в той же статье говорится об оказании помощи соотечественникам, которые находятся за рубежом.
При этом Самигуллин поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина об упоминании в Конституции бога, отмечает РИА ФАН.
Стоит отметить, что возглавляющий Центральное духовное управление мусульман, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, напротив, поддержал понятие «государствообразующий народ».
В интервью РИА Новости он заявил, что речь, в первую очередь, идет о закреплении статуса русского языка как государственного на всей территории России.
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