Кремль ответил муфтию Татарстана на его критику нацвопроса в Конституции

«Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России», - сказал Песков.

В Кремле также отметили, что в той же статье говорится об оказании помощи соотечественникам, которые находятся за рубежом.

При этом Самигуллин поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина об упоминании в Конституции бога, отмечает РИА ФАН.

Стоит отметить, что возглавляющий Центральное духовное управление мусульман, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, напротив, поддержал понятие «государствообразующий народ».

В интервью РИА Новости он заявил, что речь, в первую очередь, идет о закреплении статуса русского языка как государственного на всей территории России.

