Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Власти Москвы запретили ресторанам и клубам принимать посетителей с 23:00 до 06:00, говорится в сообщении на сайте мэрии.

Ограничение будет действовать с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года включительно. Продажа товаров и услуг при этом в них не запрещена.

Театры и кинотеатры, а также концертные залы продолжат работать при условии заполнения зала не более чем на 25%, массовые спортивные мероприятия будут проводиться только по согласованию с властями города, сообщает Ura.ru. Будут закрыты и детские игровые комнаты, лагеря и развлекательные центры, если они находятся в зданиях.

Работа выставок и культурно-массовых мероприятий станет возможна только онлайн, ограничения не коснуться официальных мероприятий, проводимых по решению органов исполнительной власти.

На дистанционный режим обучения на это время переводят столичные вузы и колледжи, подчиненные городским властям, транспортные карты учащихся заблокируют, им рекомендовано находиться дома, передает RT. По вузам будет отдельное решение на уровне правительства РФ.

Как сообщалось ранее, почти 21 тысячу новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за сутки. Всего с начала пандемии в России выявили 1,8 миллиона случаев заболевания, скончалось 31,161 тысячи человек, из них за последние сутки – 368 человек.

В Москве за сутки выявили 5,9 тысячи человек с коронавирусом, в городе за сутки умерло 68 человек, всего с начала пандемии – 7429.

