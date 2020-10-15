Власти Москвы будут выявлять водителей-нарушителей самоизоляции

ЦОДД на сайт госзакупок ищет компанию, которая не более чем за 98 миллионов рублей модернизирует 59 микроавтобусах на базе Ford Transit и Газель Next с камерами на крыше. Сейчас они могут фиксировать лишь 14 составов нарушений, после нее должны будут замечать 64 правонарушения, включая нарушения гражданами самоизоляции. Штрафы для них варьируются от 15 тыс. до 300 тыс. руб.

Властям Москвы потребуется эта опция, если им придется вводить контроль за передвижением по городу граждан, обязанных изолироваться. Стационарные камеры этот состав фиксировать уже умеют.

Сейчас заболевший COVID-19 гражданин или контактировавшее с ним лицо получают предписание Роспотребнадзора о необходимости соблюдать режим самоизоляции, а если они его не соблюдают, штраф должен выноситься по ст. 6.3 федерального КоАП.



Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, как заставить россиян надеть маски и перчатки.

«Вариант, что власти начнут использовать не штрафы, а поощрения – маловероятен. Их просто найти трудно. Одна угроза остается в руках. Параллельно нужно разъяснять людям, в чем опасность. Страх во многом связан с тем, что появляются заболевшие среди знакомых. Не значимые фигуры, а именно знакомые. Это сразу меняет реакцию. Мы видели, как эпидемия движется по стране: сначала только Москва обеспокоена, потом уже в других городах все больше людей воспринимают ситуацию как личный стресс», - напомнил специалист.

Ранее сообщалось, что штрафы за отказ от вакцинации исключены из проекта нового КоАП.

