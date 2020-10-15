Коронавирус может вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера

Эти наблюдения могут объяснить факт головных болей, сонливости, потери обоняния и судорог у переболевших коронавирусом.

«SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера», - говорится в статье.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, что летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе - около 2%-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%.

В свою очередь главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.

