Коронавирус может вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера
Коронавирус может вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера, передает РИА Новости.
В препринте на medRxiv бразильские ученые сообщили, что обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать клетки центральной нервной системы и сздавать повреждения головного мозга, вплоть до атрофии целых его областей. Это свойство коронавируса касается не только тех, кто переносит болезнь с осложнениями, но и вообще всех, кто им заражен.
Эти наблюдения могут объяснить факт головных болей, сонливости, потери обоняния и судорог у переболевших коронавирусом.
«SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера», - говорится в статье.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, что летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе - около 2%-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%.
В свою очередь главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.
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