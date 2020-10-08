Штрафы за отказ от вакцинации исключили из нового КоАП
Штрафы за отказ от вакцинации исключены из проекта нового КоАП, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
Ранее в законопроекте были штрафы для граждан из группы риска до семи тысяч рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок.
Вступление в силу нового КоАП не планируется к началу нового года. Авторы ожидают, что перед этим необходимо согласовать документ практически с каждым министерством, Госдумой, Совфедом и общественными организациями. Еще 21 мая законопроект был направлен во все заинтересованные органы власти и организации, а с 29 мая по 26 июня размещался на официальном сайте regulation.gov.ru для повторного проведения его публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.
Вместе с медицинскими работниками и учителями в первоочередную группу по вакцинированию от COVID-19 войдут полицейские.
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