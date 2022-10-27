Захарова назвала Собчак лицемеркой из-за израильского паспорта
Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась лицемерию журналистки Ксении Собчак, отрицавшей наличие у себя паспорта гражданина другой страны.
«Даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за нее ответило», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее директор департамента госбезопасности прибалтийской республики Дарюс Яунишкис заявил, что Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту.
25 октября коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова задержали и арестовали по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Еще одним фигурантом дела стал экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. Потерпевший по делу о вымогательстве — глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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