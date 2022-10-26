Песков: в Кремле знают о деле Ксении Собчак
В Кремле в курсе того, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.
«Видели», - сказал глава пресс-службы Кремля.
Коммерческий директор Ксении Собчак проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Также же по этому делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. Им двоим уже предъявлено обвинение. Тверской суд Москвы решит, помещать ли их в СИЗО по ходатайству МВД РФ.
Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере» предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
Ранее по данным ряда СМИ, Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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