Песков: в Кремле знают о деле Ксении Собчак

В Кремле в курсе того, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

«Видели», - сказал глава пресс-службы Кремля.

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Коммерческий директор Ксении Собчак проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Также же по этому делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. Им двоим уже предъявлено обвинение. Тверской суд Москвы решит, помещать ли их в СИЗО по ходатайству МВД РФ.

Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере» предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.

Ранее по данным ряда СМИ, Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:КремльУголовное ДелоДмитрий ПесковКсения Собчак
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