В Госдуме заявили, что Собчак занималась информационным рэкетом

Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак занималась информационным рэкетом. Об этом заявил политолог, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, сообщает URA.RU.

По его словам, она вымогала деньги у известных бизнесменов, политиков, продавая им блоки на негатив.