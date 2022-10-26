В Госдуме заявили, что Собчак занималась информационным рэкетом
Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак занималась информационным рэкетом. Об этом заявил политолог, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, сообщает URA.RU.
По его словам, она вымогала деньги у известных бизнесменов, политиков, продавая им блоки на негатив.
«Это чистый криминал, чистая девяностовщина, чистый информационный рэкет, не надо сюда приплетать политику и давление на СМИ», — подчеркнул депутат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о деле Ксении Собчак, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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