Падение Telegram случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов РКН

Падение мессенджера Telegram и еще нескольких других мессенджеров случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора, рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Ткачев в беседе с «Дума ТВ».

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По его словам, некоторые системы могут падать в рамках перенастроек Роскомнадзора. Проверка проводилась, чтобы обнаружить узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что к масштабному сбою в работе мессенджеров в России, зафиксированному 27 февраля, могла привести халатность профильных сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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