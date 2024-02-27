Падение Telegram случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов РКН

По его словам, некоторые системы могут падать в рамках перенастроек Роскомнадзора. Проверка проводилась, чтобы обнаружить узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что к масштабному сбою в работе мессенджеров в России, зафиксированному 27 февраля, могла привести халатность профильных сотрудников.

