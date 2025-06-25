Крупнейшая в мире видеостриминговая платформа, которая специализируется на трансляциях игр, может уйти из России, пишут «Известия». Как отмечает издание, сервис ввел дополнительные ограничения для россиян —зрителям и авторам контента недоступна поддержка высоких разрешений FullHD и 4К (1080р и 1440р). При этом представители площадки сослались на нецелесообразность коммерческой поддержки региона. Уточняется, что аналогичным образом платформа поступала перед уходом из других стран. Клименко отметил, что «ВКонтакте» уже готов предложить стримерам готовые аналоговые решения для трансляции игр.

«Все игры в основном транслируются на Twitch. Если они все же уйдут, найдем, чем заменить, это не самая сложная задача. Twitch пытались сделать много раз, поскольку это достаточно простое транслирование игр. У "ВКонтакте" есть готовые решения. Однако сила привычки такова, что люди максимально долго будут пользовать даже тем, что их отторгает. Если уйдет Twitch, для игроков это будет неприятно, но думаю, они быстро смогут найти себе замену. Там нет ничего, без чего нельзя жить», - подчеркнул он.