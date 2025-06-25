«VK Видео Live» или VPN: Что ждет блогеров с уходом Twitch из России
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что в России уже существует альтернатива Twitch. Однако, как пояснил блогер BadComedian, российская платформа не предлагает механизмов для продвижения стримов.
В России уже есть аналоги Twitch, при этом в случае ухода платформы из страны многие стримеры смогут продолжить работу на ней с помощью VPN, заявил в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Крупнейшая в мире видеостриминговая платформа, которая специализируется на трансляциях игр, может уйти из России, пишут «Известия». Как отмечает издание, сервис ввел дополнительные ограничения для россиян —зрителям и авторам контента недоступна поддержка высоких разрешений FullHD и 4К (1080р и 1440р). При этом представители площадки сослались на нецелесообразность коммерческой поддержки региона. Уточняется, что аналогичным образом платформа поступала перед уходом из других стран. Клименко отметил, что «ВКонтакте» уже готов предложить стримерам готовые аналоговые решения для трансляции игр.
«Все игры в основном транслируются на Twitch. Если они все же уйдут, найдем, чем заменить, это не самая сложная задача. Twitch пытались сделать много раз, поскольку это достаточно простое транслирование игр. У "ВКонтакте" есть готовые решения. Однако сила привычки такова, что люди максимально долго будут пользовать даже тем, что их отторгает. Если уйдет Twitch, для игроков это будет неприятно, но думаю, они быстро смогут найти себе замену. Там нет ничего, без чего нельзя жить», - подчеркнул он.
Вместе с тем собеседник НСН не исключил, что российские пользователи все же не откажутся от работы на Twitch, поскольку платформа предлагает стримерам достойные выплаты.
«Допускаю, что многие игроки через VPN или с другой локации будут работать на Twitch. Это источник дохода, платформа платит за показы больше, чем YouTube. У игроков бывают доходы в одну-пять тысяч долларов. Крупные игроки там действительно много зарабатывают. В любой среде, где собирается много людей и есть коммуникация, может быть все, что угодно. Этому подвержены все площадки. Некоторые следят, чтобы политических историй у них не было, но Twitch не очень следит», - заявил он.
В свою очередь блогер Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с НСН назвал Twitch одним из самых популярных западных сервисов, не заблокированных в России.
«Как я понимаю, они сейчас сами для оптимизации расходов собираются уйти из России. Это не та же ситуация, что с YouTube. Видимо, проблемы у ребят, непонятно, как это будет решаться. Возникать здесь сложно, это их решение, их неправильная политика, их проблема будущая, а не кто-то решил в России их заблокировать. Насчет доходов блогеров на Twitch – сложная штука. На YouTube попрекались люди, которые рекламируют всякий ужас и скам, а многие стримеры сделали это легитимным. К примеру, Twitch не особо боролся с рекламой казино. Потом борьба началась, но долгое время люди зарабатывали там много из-за нелегальной рекламы. После заработки блогеров стали меньше, но думаю, для раскрутки Twitch сейчас одна из самых востребованных платформ», - рассказал он.
Блогер также добавил, что российские аналоги пока сложно сравнивать с Twitch, поскольку на отечественных платформах нет аудитории и не предусмотрены алгоритмы для раскрутки стримера.
«Существует «VK Видео Live» – сервис, который у нас получился лучше, чем все остальное. Тем не менее главная проблема остается, это невозможность раскрутиться. Сегодня все люди, которые стримят, это Twitch. Там общество стримеров, а в «VK Видео Live» такого нет. Там также нет аудитории, которая поднимет какого-то рядового стримера до вершины. На Twitch все эти механизмы существуют», - пояснил Баженов.
С конца февраля 2024 года Twitch прекратил работать в Южной Корее. В компании объяснили это решение высокими издержками на ведение бизнеса в стране, напоминает «Радиоточка НСН».
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