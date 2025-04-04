«VK Видео» в марте обогнал YouTube по популярности

Отмечается, что по популярности «VK Видео» обогнал YouTube. Количество ежедневных пользователей российской площадки составило 41,1 млн человек, тогда как у американской только 28,9 млн человек.

Третье место с 9 млн пользователей занял видеохостинг Rutube.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возможность размедления YouTube в России будет обсуждаться только после выполнения требований Роскомнадзора, сообщает RT.

