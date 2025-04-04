«VK Видео» в марте обогнал YouTube по популярности

Видеохостинг «VK Видео» стал самым популярным у пользователей в России в марте 2025 года. Об этом со ссылкой на данные Mediascope сообщает ТАСС.

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Отмечается, что по популярности «VK Видео» обогнал YouTube. Количество ежедневных пользователей российской площадки составило 41,1 млн человек, тогда как у американской только 28,9 млн человек.

Третье место с 9 млн пользователей занял видеохостинг Rutube.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возможность размедления YouTube в России будет обсуждаться только после выполнения требований Роскомнадзора, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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