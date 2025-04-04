«VK Видео» в марте обогнал YouTube по популярности
Видеохостинг «VK Видео» стал самым популярным у пользователей в России в марте 2025 года. Об этом со ссылкой на данные Mediascope сообщает ТАСС.
Отмечается, что по популярности «VK Видео» обогнал YouTube. Количество ежедневных пользователей российской площадки составило 41,1 млн человек, тогда как у американской только 28,9 млн человек.
Третье место с 9 млн пользователей занял видеохостинг Rutube.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возможность размедления YouTube в России будет обсуждаться только после выполнения требований Роскомнадзора, сообщает RT.
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