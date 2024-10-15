«Нельзя раскрутиться!»: BadComedian не поверил, что гранты от VK «приманят» блогеров
VK пытается приманить блогеров монетизацией, однако они придут на платформу лишь на время, заработают и обратно вернуться на площадки, приносящие им подписчиков, заявил НСН блогер BadComedian.
Гранты от VK никак не привлекут блогеров на платформу, потому что у нее нет главного – системы рекомендаций, благодаря которым блогеры могут набирать аудиторию. Об этом в беседе с НСН рассказал ведущий YouTube-канала BadComedian, блогер Евгений Баженов.
Холдинг VK впервые запустит грантовую программу для блогеров, записывающих длинные видео от 10 минут, подтвердили в пресс-службе компании. Как уточнил источник в VK, общий объем грантовой программы составит 100 млн рублей. Претендовать на выплаты смогут блогеры со статусом ИП и сообщества с аудиторией от одной тысячи подписчиков. Баженов отметил, что, вероятно, некоторых крупных блогеров это нововведение привлечет, однако они заработают денег и снова вернуться на YouTube.
«Главная проблема в том, что авторы сами не идут на VK Видео. На YouTube авторы шли и до сих пор идут в основном не ради какого-то сиюминутного заработка, как предлагает сейчас VK, скупая крупных блогеров или предлагая какие-то гранты. Дело в том, что это все равно не принесет аудиторию, потому что система рекомендаций не работает. Нельзя будет раскрутиться в VK, найти своего зрителя. Они не меняют эту систему, и я не думаю, что будут менять. На YouTube раньше была такая же система. Тем не менее, они всегда пытались сделать какие-то алгоритмы, рекомендации. И за счет этого сформировали подписочную систему, которая рекомендует похожие каналы тот контент, который ты смотришь. Поэтому даже очень маленькие каналы раскручиваются до невероятных высот. Можно иметь 2000 подписчиков, а сделать ролик на миллион, на 100 тысяч. VK нужно это годами прорабатывать. Какие-то крупные блогеры сейчас перейдут на VK ради денег и потом снова уйдут обратно на сервисы, которые продолжат приносить им подписчиков», - пояснил он.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, что в VK ориентируются на размещение развлекательных видео с низкой себестоимостью, которые будут генерировать трафик.
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