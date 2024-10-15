«Нельзя раскрутиться!»: BadComedian не поверил, что гранты от VK «приманят» блогеров

«Главная проблема в том, что авторы сами не идут на VK Видео. На YouTube авторы шли и до сих пор идут в основном не ради какого-то сиюминутного заработка, как предлагает сейчас VK, скупая крупных блогеров или предлагая какие-то гранты. Дело в том, что это все равно не принесет аудиторию, потому что система рекомендаций не работает. Нельзя будет раскрутиться в VK, найти своего зрителя. Они не меняют эту систему, и я не думаю, что будут менять. На YouTube раньше была такая же система. Тем не менее, они всегда пытались сделать какие-то алгоритмы, рекомендации. И за счет этого сформировали подписочную систему, которая рекомендует похожие каналы тот контент, который ты смотришь. Поэтому даже очень маленькие каналы раскручиваются до невероятных высот. Можно иметь 2000 подписчиков, а сделать ролик на миллион, на 100 тысяч. VK нужно это годами прорабатывать. Какие-то крупные блогеры сейчас перейдут на VK ради денег и потом снова уйдут обратно на сервисы, которые продолжат приносить им подписчиков», - пояснил он.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, что в VK ориентируются на размещение развлекательных видео с низкой себестоимостью, которые будут генерировать трафик.

