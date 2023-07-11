Сервис Twitch оштрафовали за неудаление фейков о СВО

Отмечается, что компании Twitch Interactive, Inc назначили наказание в виде административных штрафов в размере четырех и трех миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.

В первом протоколе шла речь о неудалении трех трансляций с фейками о ходе СВО. Второй протокол составили из-за видео, рассказывающего об азартных играх и онлайн-казино. Представитель Twitch не явился в суд.

Ранее мессенджер Viber оштрафовали на 1 млн рублей за фейки о специальной военной операции, напоминает «Радиоточка НСН».

