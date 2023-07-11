Сервис Twitch оштрафовали за неудаление фейков о СВО
Стриминговый сервис Twitch оштрафовали на 7 млн рублей по двум протоколам, в том числе за неудаление недостоверной информации о ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение мирового судьи судебного участка Таганского района Москвы.
Отмечается, что компании Twitch Interactive, Inc назначили наказание в виде административных штрафов в размере четырех и трех миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.
В первом протоколе шла речь о неудалении трех трансляций с фейками о ходе СВО. Второй протокол составили из-за видео, рассказывающего об азартных играх и онлайн-казино. Представитель Twitch не явился в суд.
Ранее мессенджер Viber оштрафовали на 1 млн рублей за фейки о специальной военной операции, напоминает «Радиоточка НСН».
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