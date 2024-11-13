Роскомнадзор не намерен ограничивать работу Twitch в России

Сервис включен в реестр социальных сетей Роскомнадзора, который включает ресурсы с более чем 500 тысячами пользователей в день из России.

В этот реестр также входят такие платформы, как «ВКонтакте», Telegram, YouTube, Twitter и другие. Сайты, попадающие в реестр, обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную в России информацию, передает «Радиоточка НСН».