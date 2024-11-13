Роскомнадзор не намерен ограничивать работу Twitch в России
Роскомнадзор заявил, что доступ к стриминговому сервису Twitch в России в настоящее время не ограничен, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомства.
Видеостриминговая платформа Twitch специализирующаяся на трансляциях игр и принадлежит компании Twitch Interactive, дочернему подразделению Amazon.
Сервис включен в реестр социальных сетей Роскомнадзора, который включает ресурсы с более чем 500 тысячами пользователей в день из России.
В этот реестр также входят такие платформы, как «ВКонтакте», Telegram, YouTube, Twitter и другие. Сайты, попадающие в реестр, обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную в России информацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru