Онищенко предупредил россиян о вирусе Коксаки в Турции
Отдых российских туристов в Турции может омрачить болезнь Коксаки, чаще всего поражающая детей до 10-летнего возраста, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Российские туристы уже столкнулись в Турции с опасным заболеванием — болезнью Коксаки, поражающей внутренние органы и передающейся через предметы быта, грязные руки, пищу и воду. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Несмотря на то, что только начинается летний период отдыха, наши отдыхающие в Турции уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается алиментарным путем – через воду, пищу, грязные руки, предметы быта. И так, где не обеспечивается этот режим, возникает такого рода вещи. Заболевают этим вирусом чаще всего дети, причем до 10-летнего возраста: у них нет достаточного иммунитета. То, что мы столкнулись с вирусом Коксаки сейчас — очень тревожная вещь. Заболевание сопровождается асептическим менингитом, расстройством ЖКТ, бывает поражение сердца, плевры, печени, поджелудочной железы»— сказал Онищенко.
Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова заявила, что туристы, посещающие экзотические страны, могут привезти в регионы России новые вирусы.
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