Ученые назвали сроки пика COVID-19 в Москве и регионах
Москва и Санкт-Петербург приблизились ко второму с начала пандемии рекорду заболеваемости коронавирусом. К такому выводы пришли исследователи СПбГУ на основе новой математической модели прогнозирования заболевания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова. .
Он заявил, что пик волны коронавируса в Москве ожидается между 10 и 12 декабря, в Петербурге – 16 декабря. Общее число одновременно заболевших в регионах будет максимальным 21-22 декабря и составит от 514 до 517 тысяч человек, считают ученые.
Отличительная особенность новой модели прогнозирования – использование данных тех стран, в которых пандемия началась раньше. Исследователи СПбГУ опирались в своих прогнозах на данные Франции, Великобритании, Испании и Италии, так как в этих странах использовали схожие меры по остановке распространения инфекции.
Эксперт по анализу данных агентства Data Insight Борис Овчинников отмечает, что команда СПбГУ использует интересный подход, но может сделать неверные расчеты. Он подчеркнул, что даже в регионах одной и той же страны при одновременно введенных ограничениях коронавирус эволюционировал по-разному. Кроме того, в отличие от России, выбранные страны вернулись к локдауну, и это также может негативно сказаться на точности прогноза, добавил Овчинников.
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