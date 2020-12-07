Ученые назвали сроки пика COVID-19 в Москве и регионах

Москва и Санкт-Петербург приблизились ко второму с начала пандемии рекорду заболеваемости коронавирусом. К такому выводы пришли исследователи СПбГУ на основе новой математической модели прогнозирования заболевания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова. .

Он заявил, что пик волны коронавируса в Москве ожидается между 10 и 12 декабря, в Петербурге – 16 декабря. Общее число одновременно заболевших в регионах будет максимальным 21-22 декабря и составит от 514 до 517 тысяч человек, считают ученые.

Отличительная особенность новой модели прогнозирования – использование данных тех стран, в которых пандемия началась раньше. Исследователи СПбГУ опирались в своих прогнозах на данные Франции, Великобритании, Испании и Италии, так как в этих странах использовали схожие меры по остановке распространения инфекции.

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Эксперт по анализу данных агентства Data Insight Борис Овчинников отмечает, что команда СПбГУ использует интересный подход, но может сделать неверные расчеты. Он подчеркнул, что даже в регионах одной и той же страны при одновременно введенных ограничениях коронавирус эволюционировал по-разному. Кроме того, в отличие от России, выбранные страны вернулись к локдауну, и это также может негативно сказаться на точности прогноза, добавил Овчинников.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПрогнозУченыеПандемияКоронавирус
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