Ученые назвали сроки пика COVID-19 в Москве и регионах

Москва и Санкт-Петербург приблизились ко второму с начала пандемии рекорду заболеваемости коронавирусом. К такому выводы пришли исследователи СПбГУ на основе новой математической модели прогнозирования заболевания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова. .

Он заявил, что пик волны коронавируса в Москве ожидается между 10 и 12 декабря, в Петербурге – 16 декабря. Общее число одновременно заболевших в регионах будет максимальным 21-22 декабря и составит от 514 до 517 тысяч человек, считают ученые.

Отличительная особенность новой модели прогнозирования – использование данных тех стран, в которых пандемия началась раньше. Исследователи СПбГУ опирались в своих прогнозах на данные Франции, Великобритании, Испании и Италии, так как в этих странах использовали схожие меры по остановке распространения инфекции.