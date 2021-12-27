Хуже, чем «Дельта»: Вирусолог спрогнозировал «бурное» распространение «Омикрона» в России

Отметим, что на прошлой неделе в Великобритании фиксировали рекордные с начала пандемии 120 тысяч случаев заражений в сутки, при этом 90 тысяч из них приходились на омикрон-штамм.

Российский иммунолог полагает, что по госпитализациям и смертности ситуация в стране будет еще хуже, чем осенью 2021 года при дельта-штамме.

«У нас соотношение госпитализированных и умерших к заразившимся, даже если говорить о более ослабленном «Омикроне», в чем я не уверен, будет заметно хуже, чем в Великобритании. Поэтому с учетом такой высокой заразности, в России стоит ожидать большую, чем сейчас от «дельты», волну заболеваемости. Уровень госпитализации и смертности будет либо сопоставим с тем, что было, либо больше. Но скорее всего – больше», - подчеркнул Крючков.

При этом он рассказал, когда ждать ослабления эпидемиологической ситуации в России.