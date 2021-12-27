Хуже, чем «Дельта»: Вирусолог спрогнозировал «бурное» распространение «Омикрона» в России
Иммунолог Николай Крючков предрек России пять тяжелых месяцев.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.
«Москву и Санкт-Петербург «Омикрон» накроет уже до конца этого года, но по заболеваемости он не успеет развернуться, поскольку у нас состоятся новогодние праздники, и после них начнется выраженный бурный рост. Он будет, как, например, в Великобритании, где с противоэпидемическими мерами сейчас сложновато. При этом надо понимать, что у нас вакцинированных и иммунных меньше, чем там», - рассказал он.
Отметим, что на прошлой неделе в Великобритании фиксировали рекордные с начала пандемии 120 тысяч случаев заражений в сутки, при этом 90 тысяч из них приходились на омикрон-штамм.
Российский иммунолог полагает, что по госпитализациям и смертности ситуация в стране будет еще хуже, чем осенью 2021 года при дельта-штамме.
«У нас соотношение госпитализированных и умерших к заразившимся, даже если говорить о более ослабленном «Омикроне», в чем я не уверен, будет заметно хуже, чем в Великобритании. Поэтому с учетом такой высокой заразности, в России стоит ожидать большую, чем сейчас от «дельты», волну заболеваемости. Уровень госпитализации и смертности будет либо сопоставим с тем, что было, либо больше. Но скорее всего – больше», - подчеркнул Крючков.
При этом он рассказал, когда ждать ослабления эпидемиологической ситуации в России.
«Глобальная стабилизация должна пройти к лету, и думаю, что она уже сохранится и осенью следующего года. Да, осенью она будет похуже, чем летом, но это будет в значительной степени контролируемый процесс. То есть в 2022 году первые пять месяцев будут тяжелыми, а к лету наступит серьезное облегчение», - заключил иммунолог.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что штамм «Омикрон» не страшнее «дельты», несмотря на скорость распространения заболевания.
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