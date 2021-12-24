«Не нагружаться ядом»: Терапевт поддержала отказ от алкоголя во время ОРВИ
Вместо спирта во время простуды нужно обтираться холодной водой, посоветовала терапевт Ирина Ярцева.
Спирт категорически противопоказан во время простуды и ОРВИ, подтвердила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что принятие алкоголя облегчит симптомы простуды лишь на некоторое время. «Но потом обязательно "накатит"», — предупредил он.
«Тут не стоит путать. Да, лекарства делаются на основе спирта, но это настойки, их не надо пить в чистом виде. Их разводят, ими полощут что-то, не более. Совсем не много лекарств делается на основе спирта, там он используется в качестве фиксатора каких-то веществ в небольшом количестве. Алкоголь, естественно, яд. Что будет, если человек болеет, а ему еще яд дополнительно дают? Его и в здоровом-то виде нельзя [пить]. Тут нужно, чтобы печень, почки и кожа максимально выводили токсины от болезни, а вместо это еще и нагружают это всё алкоголем. Это действительно очень большая нагрузка», - объяснила терапевт.
Ярцева также подвергла критике традиционные обтирания спиртом во время простуды.
«Естественно, обтираться спиртом во время болезни тоже вредно. Уже давно говорят, что не надо обтирать ни спиртом, ни уксусом, обтираться надо водой. Вода точно так же охлаждает, даже лучше, и она не токсичная. Кожа – это такой орган, который занимает довольно большую поверхность, и нужно, чтобы она была просто чистой. Только холодная вода, ничем ее заменить нельзя», - подытожила врач.
Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил, что при выборе алкоголя в магазине, торговом комплексе или на рынке необходимо обращать внимание на наличие и качество обязательных марок.
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