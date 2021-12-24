«Не нагружаться ядом»: Терапевт поддержала отказ от алкоголя во время ОРВИ

Спирт категорически противопоказан во время простуды и ОРВИ, подтвердила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что принятие алкоголя облегчит симптомы простуды лишь на некоторое время. «Но потом обязательно "накатит"», — предупредил он.