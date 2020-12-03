Решение Путина о немедленной вакцинации объяснили завистью к Европе

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям рассказала в эфире НСН, что российская вакцина еще не прошла всех необходимых испытаний и ее эффективность не доказана.

Подготовка к массовой вакцинация россиян от COVID-19 выходит на завершающую стадию. После того как 2 декабря Британия зарегистрировала и пообещала на следующей неделе начать прививать своих граждан вакциной Pfizer, а Пентагон заявил, что начнет распространение вакцин через одну-три недели, президент РФ Владимир Путин потребовал от вице-премьера Татьяны Голиковой начать массовую вакцинацию россиян препаратом «Спутник V». На осторожное предложение Голиковой «доложить ему о готовности» Путин резко заявил, что нужно не докладывать, а начинать.

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН объяснила, что желание главы государства ускорить процесс вакцинации вызвано политическими соображениями.

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«Вакцина еще не прошла все исследования, хотя надежды больше, чем в августе, но долгосрочные нежелательные явления могли не выявиться за это время. Что касается эффективности вакцины, то цифры мы все слышали, но непонятно, насколько им можно доверять. То, что президент торопится, так вчера в Европе была зарегистрирована первая вакцина, скорее всего, это больше политическое решение», - считает Завидова.

По ее словам, так как исследование вакцины не завершено, то решение о вакцинации должен принимать каждый человек сам. В любом случае, она отметила, что надежды больше у молодых и здоровых.

Вакцина «Спутник V» разработана Научно-исследовательским центром имени Гамалеи и была первой зарегистрирована в августе. Второй препарат — «ЭпиВакКорона» — дело рук специалистов центра «Вектор». Эта субстанция зарегистрирована в октябре. Сейчас обе вакцины проходят период пострегистрационных исследований.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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