Решение Путина о немедленной вакцинации объяснили завистью к Европе

«Вакцина еще не прошла все исследования, хотя надежды больше, чем в августе, но долгосрочные нежелательные явления могли не выявиться за это время. Что касается эффективности вакцины, то цифры мы все слышали, но непонятно, насколько им можно доверять. То, что президент торопится, так вчера в Европе была зарегистрирована первая вакцина, скорее всего, это больше политическое решение», - считает Завидова.

По ее словам, так как исследование вакцины не завершено, то решение о вакцинации должен принимать каждый человек сам. В любом случае, она отметила, что надежды больше у молодых и здоровых.

Вакцина «Спутник V» разработана Научно-исследовательским центром имени Гамалеи и была первой зарегистрирована в августе. Второй препарат — «ЭпиВакКорона» — дело рук специалистов центра «Вектор». Эта субстанция зарегистрирована в октябре. Сейчас обе вакцины проходят период пострегистрационных исследований.

