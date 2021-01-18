Не проспать COVID-19. Вирусолог оценил бессонницу как фактор риска

«А как это доказать? Это надо среди заболевших провести опрос, досыпали они или нет. Не думаю, что будет достаточная статистическая выборка, чтобы утверждать о такой связи. Это достаточно странная фраза, она выглядит крайне недостоверно», - отметил он.

Ученый также назвал факторы, повышающие риск заболевания коронавирусом.

«Состояние организма. Уровень врожденного иммунитета - это первый рубеж обороны для незнакомой болезни. Даже плохое настроение снижает защитные возможности организма. Из общих соображений недосып влияет, но доказать это невозможно никак», - уточнил вирусолог.

Аграновский добавил, что для повышения иммунитета человеку нужно хорошо питаться, спать необходимое количество часов и побольше гулять на воздухе.