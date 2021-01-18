Не проспать COVID-19. Вирусолог оценил бессонницу как фактор риска
Доктор биологических наук в эфире НСН рассказал, почему невозможно доказать влияние нехватки сна на ослабление иммунитета организма.
Недосып повышает риск заражения вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом, заявил глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. По его словам, при сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250%
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН подверг сомнению утверждение коллег.
«А как это доказать? Это надо среди заболевших провести опрос, досыпали они или нет. Не думаю, что будет достаточная статистическая выборка, чтобы утверждать о такой связи. Это достаточно странная фраза, она выглядит крайне недостоверно», - отметил он.
Ученый также назвал факторы, повышающие риск заболевания коронавирусом.
«Состояние организма. Уровень врожденного иммунитета - это первый рубеж обороны для незнакомой болезни. Даже плохое настроение снижает защитные возможности организма. Из общих соображений недосып влияет, но доказать это невозможно никак», - уточнил вирусолог.
Аграновский добавил, что для повышения иммунитета человеку нужно хорошо питаться, спать необходимое количество часов и побольше гулять на воздухе.
Ранее врач-сомнолог Елена Царева заявила, что недосып в ночное время можно компенсировать за счет непродолжительного сна сразу после завтрака. По ее словам, чем меньше человек выделяет времени на сон после подъема, тем лучше для деятельности организма. Как заявляет врач, 20 минут вполне достаточно.
Между тем, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН подтвердил слова представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович о том, что человек после появления первых симптомов коронавируса может оставаться заразным для окружающих в течение 8-9 дней.
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