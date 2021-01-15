Эпидемиолог рассказал, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19
Иммунитет после перенесённого коронавируса сохраняется от 3 до 5 месяцев, заявил директор НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на совещании с эпидемиологами и вирусологами. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце декабря сообщала, что иммунитет после перенесенного COVID-19 держится в течение полугода. По словам главного санитарного врача, вакцина от коронавируса должна защищать организм от болезни на протяжении не меньшего периода.
С начала пандемии COVID-19 в России выявлено 3,5 млн случаев заболевания, 2,9 млн человек выздоровели, 64 495 пациентов скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru