Врач опроверг слух о надвигающейся твиндемии в России

Артур Исаев подчеркивает, что широкое распространение заболевания гриппом – это регулярное сезонное явление.

России не грозит твиндемия из-за одновременного распространения коронавируса и гриппа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил основатель и гендиректор Института Стволовых Клеток Человека, разрабатывающего единую вакцину от гриппа и ковида, Артур Исаев.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Европе участились случаи заболевания гриппом. По словам медиков, это может говорить о наступлении длительной твиндемии, то есть о высоком уровне числа пациентов с гриппом и COVID-19. Исаев подтвердил, что сейчас распространение респираторных инфекций высоко.

В профсоюзе фельдшеров заявили об «огромной нагрузке» на «скорую»

«Сейчас заболевание вирусами, которые не связаны c COVID-19, составляет более 50%. Грипп наблюдается у большого числа пациентов, но это регулярный сезонный процесс. Заболевание обычными типами простуды и гриппа идет волнообразно. Пандемии из-за них периодически возникают. Это не чрезвычайная проблема. Раньше вот такой формулировки для гриппа мы не использовали, если не было случаев повышенной летальности или повышенных осложнений. Все пока идет, не выливаясь в ситуацию, которая была до 2000-го года. Речь не идет о том, что появился свиной или птичий грипп. Речь идет о тех видах гриппа, с которыми встречались часто и от которых надо регулярно прививаться. То есть твиндемии не будет», - заключил он.

Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от «омикрона» слабее, чем от других штаммов, но спасает от смерти и тяжелой болезни.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:ВрачиПандемияОмикрон-штаммГриппКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры