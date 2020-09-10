«Коварные бессимптомники». Вирусолог рассказал, нужен ли карантин при ОРВИ

Власти Москвы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на коронавирус, заявила в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24». По ее словам, теперь заболевший ОРВИ не будет приравниваться к больным COVID-19, как это было в разгар пандемии. Заммэра добавила, что лечиться такие люди будут по алгоритмам, которые предписаны больным ОРВИ или гриппом.

Если у человека ОРВИ, но тест на коронавирус отрицательный, то его можно лечить дома, заявил в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Это люди, которые просто могут простудиться. Чего их пугаться? Мы с вами въезжаем в то время года, когда начинаются грипп и ОРВИ. Если человек простужается, у него инфекция верхних дыхательных путей, но не коронавирусной этиологии, конечно, из-за этого не стоит вводить сразу какие-то жестокости. Не нужно устраивать коронавирусную панику», - призвал вирусолог, напомнив о необходимости сделать прививку против гриппа.