«Коварные бессимптомники». Вирусолог рассказал, нужен ли карантин при ОРВИ
Вирусолог Института Гамалеи рассказал НСН, что пора прекратить «коронапанику», но призвал привиться от гриппа и носить маски.
Власти Москвы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на коронавирус, заявила в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24». По ее словам, теперь заболевший ОРВИ не будет приравниваться к больным COVID-19, как это было в разгар пандемии. Заммэра добавила, что лечиться такие люди будут по алгоритмам, которые предписаны больным ОРВИ или гриппом.
Если у человека ОРВИ, но тест на коронавирус отрицательный, то его можно лечить дома, заявил в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
«Это люди, которые просто могут простудиться. Чего их пугаться? Мы с вами въезжаем в то время года, когда начинаются грипп и ОРВИ. Если человек простужается, у него инфекция верхних дыхательных путей, но не коронавирусной этиологии, конечно, из-за этого не стоит вводить сразу какие-то жестокости. Не нужно устраивать коронавирусную панику», - призвал вирусолог, напомнив о необходимости сделать прививку против гриппа.
По его словам, наступление периода сезонных вирусных заболеваний в сочетании с коронавирусной инфекцией может усугубить эпидемиологическую ситуацию.
«Два вируса хуже, чем один, а три - хуже, чем два. Поэтому я и упомянул прививки от гриппа. Надо запастись антителами от вируса гриппа тоже», - подчеркнул Зуев.
Вирусолог также призвал москвичей продолжать носить маски.
«Надо бы еще поносить маски. Вы обратили внимание, что количество зараженных не уменьшается. Это связано с нашим разгильдяйством. Самыми коварными стали бессимтомники с положительным тестом. Они здоровые вирусоносители и вирусовыделители», - напомнил специалист Института имени Гамалеи.
Ранее сегодня главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал в эфире НСН, что пока в России рано говорить о начале второй волны пандемии коронавируса.
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