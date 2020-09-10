В Москве отменят обязательный карантин для заболевших ОРВИ

Власти Москвы намерены отменить обязательный карантин для жителей столицы, больных ОРВИ и имеющих отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Напомним, с апреля все жители Москвы не только с коронавирусом, но и с любыми симптомами ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. За её нарушение пациентов с ОРВИ решили штрафовать так же, как и нарушителей с диагнозом «коронавирусная инфекция», потому что и те, и другие, после обращения в поликлинику получают специальное предписание от главного санитарного врача, пишет News.ru.

К слову, в Москве за минувшие сутки было зарегистрировано 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в столице выявлено 269 079 случаев.