В Москве отменят обязательный карантин для заболевших ОРВИ

Власти Москвы намерены отменить обязательный карантин для жителей столицы, больных ОРВИ и имеющих отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Напомним, с апреля все жители Москвы не только с коронавирусом, но и с любыми симптомами ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. За её нарушение пациентов с ОРВИ решили штрафовать так же, как и нарушителей с диагнозом «коронавирусная инфекция», потому что и те, и другие, после обращения в поликлинику получают специальное предписание от главного санитарного врача, пишет News.ru.

К слову, в Москве за минувшие сутки было зарегистрировано 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в столице выявлено 269 079 случаев.

«Еще 200 вирусов». Эпидемиолог объяснил вспышку COVID в 11 регионах России

Ранее стало известно, что расходы Москвы на борьбу с распространением нового коронавируса и закупку требуемой техники составили около 300 миллиардов рублей составили. Такую цифру озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, объём выпадающих доходов из-за пандемии составил не менее 0,5 триллиона рублей, сообщил заместитель Сергея Собянина на Столыпинском форуме.

Бюджетные деньги, в частности, тратились на приобретение расходных материалов, лекарств, дооборудование больниц и поликлиник, подчеркивает Свободная пресса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:КоронавирусМоскваГрипп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры