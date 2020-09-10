В Москве отменят обязательный карантин для заболевших ОРВИ
Власти Москвы намерены отменить обязательный карантин для жителей столицы, больных ОРВИ и имеющих отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Напомним, с апреля все жители Москвы не только с коронавирусом, но и с любыми симптомами ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. За её нарушение пациентов с ОРВИ решили штрафовать так же, как и нарушителей с диагнозом «коронавирусная инфекция», потому что и те, и другие, после обращения в поликлинику получают специальное предписание от главного санитарного врача, пишет News.ru.
К слову, в Москве за минувшие сутки было зарегистрировано 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в столице выявлено 269 079 случаев.
Ранее стало известно, что расходы Москвы на борьбу с распространением нового коронавируса и закупку требуемой техники составили около 300 миллиардов рублей составили. Такую цифру озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Кроме того, объём выпадающих доходов из-за пандемии составил не менее 0,5 триллиона рублей, сообщил заместитель Сергея Собянина на Столыпинском форуме.
Бюджетные деньги, в частности, тратились на приобретение расходных материалов, лекарств, дооборудование больниц и поликлиник, подчеркивает Свободная пресса.
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