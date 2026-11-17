Внешние провокации: При каком сценарии Китай решится на войну за Тайвань
США теоретически может спровоцировать Китай на военные действия в отношении Тайваня, мировая история показывает, что для Вашингтона это обычное дело, сказал НСН Кирилл Котков.
Сегодня боевые действия Китаю и Тайваню не нужны, но их может спровоцировать некая третья сторона, и тогда война будет вполне реальным сценарием. Об этом НСН заявил глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
Издание The Economist выпустил свою обложку с предсказаниями на 2027 год. Эксперты сделали вывод, что Китай вторгнется на Тайвань или блокирует его, а эскалация конфликта на Ближнем Востоке будет только расти. Котков отметил, что ни у Китая, ни у Тайваня нет желания воевать, а столкнуть их может только внешний провокатор, например, США.
«К активным шагам Китай может побудить только провокация. Китай неоднократно давал понять, что никакой войны за Тайвань он не хочет. Тайваню это тоже все не нужно, потому что его вполне устраивает тот статус, в котором он пребывает ныне, он хотел бы его сохранить. Однако международная обстановка может сложиться так, что какая-нибудь третья сторона осуществит провокацию. Теоретически такой третьей стороной могут оказаться США. Американцы — мастера на такие дела, им не привыкать выступать в роли провокаторов. Но, повторюсь, это носит теоретический характер, мы не знаем, случится что-то подобное или нет. Есть факторы, которые могут сработать, а могут и не сработать. Давайте вспомним массовые протесты в Казахстане в 2022 году: никто не ожидал, что такое произойдет. Очень часто цветные революции начинались с незначительных поводов: двое побили на остановке третьего, в итоге протесты захлестнули всю страну. Теоретически это возможно, практически — дай Бог, чтобы не случилось», — сказал Котков.
Ранее экс-посол России в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов заявил, что в Китае считают проявлением «нового милитаризма» заявления премьера Японии о Тайване, однако она не собирается от них отказываться.
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