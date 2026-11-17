«Работодателям все сложнее подбирать людей, и все компании стараются удерживать текущих сотрудников. Поэтому действуют программы обучения и позднего выхода на пенсию. Сами люди в нестабильных ситуациях тоже реже стараются менять работу. Такая кадровая политика имеет место абсолютно во всех сферах. Крупные компании все так действуют, ну а малые – у каждого своя песня: кто что может себе позволить. Потому что малый бизнес, например, не может себе позволить какие-то программы позднего выхода на пенсию, дополнительные социальные пакеты, обучение. А крупные компании все действуют одинаково, стараются удерживать людей. Наем очень дорогой. Удержание тоже дорого, но пока наем был дешевле удержания, работали с наймом. Теперь удержание обходится дешевле. Так что компании стараются увольнять как можно реже», – рассказал Захаров.

По мнению эксперта, проблем с поиском работы сейчас на рынке тоже нет.

«Если бы сотрудникам было сложнее найти какие-то выгодные предложения, то компании бы их не удерживали. Сказали бы: “идите и ищите”. А поскольку компании удерживают, то никаких сложностей с поиском работы нет. Компании уверены, что если человек от них уйдет, то моментально найдет что-то другое, и, скорее всего, лучше», – считает Захаров.

Эксперт также сказал, что в следующем году такое положение вещей сохранится.

«В следующем году сохранятся все те же тенденции, если никаких внешних катаклизмов не будет. Молодежи будет еще меньше, так как с демографией становится все хуже с каждым днем. Даже когда закончится спецоперация, много людей, которые были на ней завязаны, моментально не освободятся. Поэтому быстро ситуация на рынке труда другой не станет», – добавил Захаров.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, почему на рынке труда не предвидится массовых увольнений.

