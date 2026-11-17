«Идите и ищите»: Зачем компании в России стараются удержать работников
Сейчас компании стараются удерживать сотрудников, потому что наем стал обходиться дороже, заявил НСН Алексей Захаров.
Кадровая политика, основанная на удержании работников, сегодня актуальна во всех сферах российского рынка труда. Об этом в беседе с НСН заявил HR-специалист Алексей Захаров.
Число увольнений в России упало до минимума за шесть лет, а россияне – все крепче держатся за работу, пишут «Известия». По данным FinExpertiza, во втором квартале года с крупных и средних предприятий ушли 2,5 млн человек. При этом новых было принято всего 2,3 млн, что является самым низким показателем с 2020 года. Как отмечает издание, бизнес бережет деньги и кадры, а люди боятся менять место на фоне охлаждения рынка. Захаров объяснил, почему так происходит.
«Работодателям все сложнее подбирать людей, и все компании стараются удерживать текущих сотрудников. Поэтому действуют программы обучения и позднего выхода на пенсию. Сами люди в нестабильных ситуациях тоже реже стараются менять работу. Такая кадровая политика имеет место абсолютно во всех сферах. Крупные компании все так действуют, ну а малые – у каждого своя песня: кто что может себе позволить. Потому что малый бизнес, например, не может себе позволить какие-то программы позднего выхода на пенсию, дополнительные социальные пакеты, обучение. А крупные компании все действуют одинаково, стараются удерживать людей. Наем очень дорогой. Удержание тоже дорого, но пока наем был дешевле удержания, работали с наймом. Теперь удержание обходится дешевле. Так что компании стараются увольнять как можно реже», – рассказал Захаров.
По мнению эксперта, проблем с поиском работы сейчас на рынке тоже нет.
«Если бы сотрудникам было сложнее найти какие-то выгодные предложения, то компании бы их не удерживали. Сказали бы: “идите и ищите”. А поскольку компании удерживают, то никаких сложностей с поиском работы нет. Компании уверены, что если человек от них уйдет, то моментально найдет что-то другое, и, скорее всего, лучше», – считает Захаров.
Эксперт также сказал, что в следующем году такое положение вещей сохранится.
«В следующем году сохранятся все те же тенденции, если никаких внешних катаклизмов не будет. Молодежи будет еще меньше, так как с демографией становится все хуже с каждым днем. Даже когда закончится спецоперация, много людей, которые были на ней завязаны, моментально не освободятся. Поэтому быстро ситуация на рынке труда другой не станет», – добавил Захаров.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, почему на рынке труда не предвидится массовых увольнений.
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