В настоящее время предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет. Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривают его увеличение до 50 лет.

Кроме того, предельный возраст пребывания в запасе женщин-офицеров предлагается поднять с 50 до 55 лет, а женщин с другими воинскими званиями - с 45 до 50 лет.

В пояснительной записке говорится, что действующие в настоящее время параметры достижения предельного возраста пребывания на военной службе не всегда позволяют женщинам выслужить необходимые сроки для получения пенсии и прочих мер поддержки.

Ранее генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что в настоящее время в России нет предпосылок для новой мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

