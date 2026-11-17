Госдума одобрила увеличение предельного возраста службы женщин-военных
Госдумы приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении предельного возраста пребывания женщин на военной службе. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В настоящее время предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет. Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривают его увеличение до 50 лет.
Кроме того, предельный возраст пребывания в запасе женщин-офицеров предлагается поднять с 50 до 55 лет, а женщин с другими воинскими званиями - с 45 до 50 лет.
В пояснительной записке говорится, что действующие в настоящее время параметры достижения предельного возраста пребывания на военной службе не всегда позволяют женщинам выслужить необходимые сроки для получения пенсии и прочих мер поддержки.
Ранее генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что в настоящее время в России нет предпосылок для новой мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавочка закрывается: Чем опасна покупка автомобиля через Киргизию и Белоруссию
- Сайт Международной федерации хоккея подвергся атаке после недопуска россиян
- «На ребенка, а не на сумки!»: Адвокат поддержала ограничение сверхвысоких алиментов
- Лукашенко обвинил Европу и Украину в срыве предыдущих переговоров
- Под замком: В России оценили угрозы Каллас выкрасть данные об участниках СВО
- Депутат Затулин извинился за свои слова о ситуации на Крымском мосту
- Клиенты прикормлены: Что ждет дилерский центр Porsche в Москве
- Юг и Дальний Восток: Каждый шестой россиянин выбирает работу с командировками
- Российские фигуристы не выступят на этапе Гран-при ISU в Финляндии
- Внешние провокации: При каком сценарии Китай решится на войну за Тайвань