Юг и Дальний Восток: Каждый шестой россиянин выбирает работу с командировками
Наличие оплачиваемых командировок может стать дополнительным преимуществом при выборе работы, сообщили НСН в Smartway. В первую очередь россияне хотели бы отправиться в командировку на Юг и Дальний Восток.
Согласно исследованию сервиса, 15% россиян с большей вероятностью выбрали бы компанию, которая отправляет сотрудников в командировки в другие города, если зарплата и остальные условия равны. Еще 32% готовы рассматривать такое предложение, если командировки связаны с карьерным ростом. При этом для 31% опрошенных возможность ездить в рабочие поездки никак не повлияла бы на решение о трудоустройстве. Еще 22% скорее отказались бы от предложения, предполагающего командировки.
«Командировки могут быть не только рабочей необходимостью, но и возможностью познакомиться с новыми городами, расширить профессиональные контакты и получить опыт работы с другими регионами. Для работодателя это дополнительный аргумент при формировании предложения, особенно если поездки помогают сотруднику развиваться и решать новые профессиональные задачи», - отметили в пресс-службе компании.
Больше всего участников опроса привлекают поездки на Юг – этот макрорегион выбрали бы для деловой поездки 27% респондентов. В него входят Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье и другие территории юга страны. На втором месте – Дальний Восток: его хотели бы посетить в рабочее время 23% участников. Среди направлений – Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск и другие города региона.
Третью позицию занял Европейский Север – его бы выбрали в качестве направления для командировки 15% россиян. В числе направлений – Архангельск, Мурманск, Вологда, Череповец и Петрозаводск.
Центральную Россию, включая Москву, Тулу и Ярославль, хотели бы посетить всего 11% опрошенных. Северо-Запад заинтересовал 8% участников, Поволжье – 5%, Восточная Сибирь – 5%, Урал – 4%, Западная Сибирь – 2%.
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