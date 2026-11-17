«Командировки могут быть не только рабочей необходимостью, но и возможностью познакомиться с новыми городами, расширить профессиональные контакты и получить опыт работы с другими регионами. Для работодателя это дополнительный аргумент при формировании предложения, особенно если поездки помогают сотруднику развиваться и решать новые профессиональные задачи», - отметили в пресс-службе компании.

Больше всего участников опроса привлекают поездки на Юг – этот макрорегион выбрали бы для деловой поездки 27% респондентов. В него входят Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье и другие территории юга страны. На втором месте – Дальний Восток: его хотели бы посетить в рабочее время 23% участников. Среди направлений – Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск и другие города региона.

Третью позицию занял Европейский Север – его бы выбрали в качестве направления для командировки 15% россиян. В числе направлений – Архангельск, Мурманск, Вологда, Череповец и Петрозаводск.

Центральную Россию, включая Москву, Тулу и Ярославль, хотели бы посетить всего 11% опрошенных. Северо-Запад заинтересовал 8% участников, Поволжье – 5%, Восточная Сибирь – 5%, Урал – 4%, Западная Сибирь – 2%.

