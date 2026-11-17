Как указали в ISU, власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России на территорию страны. И российские спортсмены, в том числе выступающие в нейтральном статусе, теперь не соответствуют условиям въезда в страну.

В ФФККР назвали решение Финляндии политизированным.

«Сожалеем, что спортсмены стали жертвой необдуманных и неправомерных политических решений и считает, что подобные действия противоречат Олимпийской Хартии и положениям конституции ISU», - говорится в заявлении Федерации.

Ранее власти Норвегии официально запретили въезд в страну спортсменам из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».