Российские фигуристы не выступят на этапе Гран-при ISU в Финляндии
Российские фигуристы не выступят на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии. Об этом со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) сообщает RT.
Как указали в ISU, власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России на территорию страны. И российские спортсмены, в том числе выступающие в нейтральном статусе, теперь не соответствуют условиям въезда в страну.
В ФФККР назвали решение Финляндии политизированным.
«Сожалеем, что спортсмены стали жертвой необдуманных и неправомерных политических решений и считает, что подобные действия противоречат Олимпийской Хартии и положениям конституции ISU», - говорится в заявлении Федерации.
Ранее власти Норвегии официально запретили въезд в страну спортсменам из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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