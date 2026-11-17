«Во-первых, сегодня 17 число. Во-вторых, надо понимать, что интернет это нечто единое. Поэтому для людей, которые пользуются им через смартфоны, через компьютеры, для них это какой-то внешний мир с непонятными правилами. А так, в принципе, всегда можно воздействовать на все, что подключено к интернету. С другой стороны, я очень сомневаюсь, что это все нерукотворного характера. Есть огромное количество хакеров, людей, которые занимаются противоправной деятельностью в сегменте интернета, которые имеют возможность пользоваться уязвимостями, которые есть у всех. Нет ни одной структуры в мире, даже Пентагона, которая была бы на 100% защищена. Сейчас просто взята определенная дата, под которую подгоняют все возможные проблемы. На мой взгляд, если мы говорим о сегодняшней России, можно было бы позаботиться заранее и каким-то образом обезопасить свою компанию и тех, кто имеет юридические отношения с этим игроком (США. — прим. НСН) от непонятных перспектив», — рассказал он.

Тем не менее США сегодня действительно переживают новую волну цифрового сбоя. Тысячи клиентов крупнейших банков и популярных платежных систем не могут зайти в личный кабинет, проверить баланс и перевести деньги. Проблемы возникают и при попытке снять наличные, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

