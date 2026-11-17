Никто не защищён: Чем оказался «цифровой апокалипсис» 17 ноября
Денис Кусков заявил НСН, что предполагает, что «цифровой апокалипсис» — это, скорее всего, рукотворное дело, шум вокруг которого искусственно разгоняется.
Нет ни одной системы или организации, которая была бы на 100% защищена от взломов и кибератак, так что их можно запускать когда угодно и на что угодно. Об этом НСН рассказал генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее появились сообщения, что 17 ноября якобы произойдет масштабная кибератака COVID 2.0, которая, согласно теории, должна нарушить работу банков, интернета и других цифровых сервисов по всему миру. Первоисточником стал пост в соцсети X бразильского пользователя под ником Wesley от 2 ноября 2026 года. Он сослался на анонимный «источник из даркнета», заранее оговорившись, что информация ничем не подтверждена. Позже теорию подхватили блогеры, добавив детали про «COVID 2.0» и призывы скупать продукты. Кусков раскрыл, что происходит.
«Во-первых, сегодня 17 число. Во-вторых, надо понимать, что интернет это нечто единое. Поэтому для людей, которые пользуются им через смартфоны, через компьютеры, для них это какой-то внешний мир с непонятными правилами. А так, в принципе, всегда можно воздействовать на все, что подключено к интернету. С другой стороны, я очень сомневаюсь, что это все нерукотворного характера. Есть огромное количество хакеров, людей, которые занимаются противоправной деятельностью в сегменте интернета, которые имеют возможность пользоваться уязвимостями, которые есть у всех. Нет ни одной структуры в мире, даже Пентагона, которая была бы на 100% защищена. Сейчас просто взята определенная дата, под которую подгоняют все возможные проблемы. На мой взгляд, если мы говорим о сегодняшней России, можно было бы позаботиться заранее и каким-то образом обезопасить свою компанию и тех, кто имеет юридические отношения с этим игроком (США. — прим. НСН) от непонятных перспектив», — рассказал он.
Тем не менее США сегодня действительно переживают новую волну цифрового сбоя. Тысячи клиентов крупнейших банков и популярных платежных систем не могут зайти в личный кабинет, проверить баланс и перевести деньги. Проблемы возникают и при попытке снять наличные, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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