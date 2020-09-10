«Еще 200 вирусов». Эпидемиолог объяснил вспышку COVID-19 в 11 регионах России

Вспышки коронавирусной инфекции фиксируются в 11 регионах России. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом. По его словам, в стране продолжается первая волна коронавируса.



Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал, что пока в России рано говорить о начале второй волны пандемии коронавируса.

«О второй волне говорить нельзя, потому что не кончилась первая», - сказал Ершов в эфире НСН, пояснив, что эпидемия распространяется из Москвы на Дальний Восток.

«В России, учитывая громадную территорию, шло распределение с запада на восток. Было четко видно, как эпидемия распределяется. Губернаторам дали право самим определять степень необходимых ограничений. Они старались сохранить в регионе экономический статус и в то же время получить защиту от вируса. Каждый делал это по-своему, вплоть до того, что не пускал приезжих. Сейчас смещение эпидемии идет на восток. Разный уровень медпомощи, разные традиции, действия губернаторов, - все это влияет на степень заражаемости коронавирусом», - сказал эпидемиолог.

В целом по России отмечается рост новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Так, 10 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил о 5363 новых случаях за сутки. Это максимум с 3 августа, когда за сутки подтвердились 5394 новых заболевших с диагнозом «ковид». Такой подъем Ершов связал с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.