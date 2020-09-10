«Еще 200 вирусов». Эпидемиолог объяснил вспышку COVID-19 в 11 регионах России
Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи рассказал НСН, можно ли считать всплеск заболеваемости COVID-19 в регионах второй волной.
Вспышки коронавирусной инфекции фиксируются в 11 регионах России. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом. По его словам, в стране продолжается первая волна коронавируса.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал, что пока в России рано говорить о начале второй волны пандемии коронавируса.
«О второй волне говорить нельзя, потому что не кончилась первая», - сказал Ершов в эфире НСН, пояснив, что эпидемия распространяется из Москвы на Дальний Восток.
«В России, учитывая громадную территорию, шло распределение с запада на восток. Было четко видно, как эпидемия распределяется. Губернаторам дали право самим определять степень необходимых ограничений. Они старались сохранить в регионе экономический статус и в то же время получить защиту от вируса. Каждый делал это по-своему, вплоть до того, что не пускал приезжих. Сейчас смещение эпидемии идет на восток. Разный уровень медпомощи, разные традиции, действия губернаторов, - все это влияет на степень заражаемости коронавирусом», - сказал эпидемиолог.
В целом по России отмечается рост новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Так, 10 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил о 5363 новых случаях за сутки. Это максимум с 3 августа, когда за сутки подтвердились 5394 новых заболевших с диагнозом «ковид». Такой подъем Ершов связал с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.
«Этот небольшой подъем связан с сезонными простудами, потому что уже охлаждение начинается, наслаиваются еще 200 вирусов, которые вызывают ОРВИ. Они не то, что помогают коронавирусу, а вступают с ним в союз», - пояснил эксперт, посоветовав регионам с высокой динамикой заражений соблюдать масочный режим и другие меры индивидуальной защиты.
Ранее профессор вирусологии Института Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал НСН, что споры по поводу российской вакцины от коронавируса имеют не научный, а политический характер.
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